Від оборони до наступу! Тисячі українських бійців тренуються звільняти нашу землю від окупантів

Підрозділи Збройних сил продовжують підготовку до звільнення українських земель від окупантів. Тисячі бійців навчаються використовувати іноземні зразки озброєння за кордоном і відточують своє вміння тут, в Україні.

Наші колеги з Військового телебачення побували на одному з таких занять і показали, як наші захисники вчаться переходити від оборони у наступ.

Основний етап підготовки — бойове злагодження. За допомогою танків та всіх наявних засобів ураження бійці продовжують навчатись діяти ефективно в складі роти.

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Окрім відпрацювання тактичних дій, військові тренуються швидко евакуйовувати поранених. Тут без колісного бронетранспортера MaxxPro не обійтись.

Апарат взагалі добрий. Для швидкої евакуації ця машина підходить. Ми під’їжджали до позиції, нас прикривала пушка зверху.

Ми виходили, евакуйовували поранених і надавали постраждалим допомогу, — каже військовий з позивним Сіверський.

Поки одні навчаються йти в наступ, інші стійко тримають оборону на фронті. Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом та розповідають про свою нову західну зброю.

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