Шашлыки и отбивнушки! Как кормят украинских защитников на передке — репортаж с фронта

Военное телевидение Украины поделилось эксклюзивными кадрами с фронта, как кормят украинских военных на передовой. А еще — подробнее рассказало о профессии повара, которой уделяют мало внимания. Читай подробнее о питании военных в материале.

Шашлык и даже отбивные: как кормят военных на передовой

Фронтовой повар Николай показывает холодильники, набитые мясом. Говорит, отбивнушки — “бомбезные”. Под открытым небом недалеко от линии фронта готовят вкусные блюда для защитников. Еженедельно составляют питательное меню, а на праздники пытаются приготовить что-то, что порадует воинов.

Если какой-нибудь праздник, стараемся приготовить шашлык, котлеты или отбивные. Это все любят, но сделать получается не всегда, потому что много работы, — говорит повар Николай.

Журналисты посетили военных именно во время обеда. В меню: первое и второе блюдо, салат, сок, сладости. Очередь не очень большая. На обед у бойцов 63 бригады зеленый борщ со сметаной, гречневая каша с мясом и салат.

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На ужин планируют приготовить овощное рагу. Говорят, военные должным образом обеспечены продуктами. Каждую неделю бойцам привозят газированную и негазированную воду, кроме обычных продуктов получают еще и оливки, сладкие пасты и даже сезонный виноград.

Приезжают разные соки, грейпфрут, виноград. Беды нет. Скажу больше, есть люди, которые говорят, что даже дома так не готовили и не кормили, — делится Николай.

Профессия повара на войне — тыловая. Поэтому мало кто придает этому большое значение. Но приготовить разнообразные блюда на большое количество людей трижды в день — действительно тяжелый труд.

Именно благодаря работе поваров в подразделениях наши воины сыты и имеют силы на боевые задания.

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