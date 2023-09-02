Lifestyle

Шашлыки и отбивнушки! Как кормят украинских защитников на передке — репортаж с фронта

Анастасия Грубрина, редактор сайта 02 сентября 2023, 09:00

Больше видео
0:03:07
Відбудова амбулаторії у селі Загальці на Київщині: що відомо
Сделали лучше, чем была раньше: в Киевской области отстроили амбулаторию, которая важна для 13 сел
0:04:19
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік
“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
0:04:56
Збір на БПЛА та тепловізори для партизан: зірки активно долучаються
Приобщились и Жадан, и Бедняков! Благотворительный сбор для наших партизан — на что и как задонатить
0:03:33
Одесский кинофестиваль
Если мы не будем это производить, украинцы будут искать истории где-то еще. Каким было завершение Одесского кинофестиваля
Смотреть больше

Последние видео
0:02:35
Шашлик і навіть відбивні: як годують військових на передовій

Шашлыки и отбивнушки! Как кормят украинских защитников на передке — репортаж с фронта
0:03:07
Відбудова амбулаторії у селі Загальці на Київщині: що відомо
Сделали лучше, чем была раньше: в Киевской области отстроили амбулаторию, которая важна для 13 сел
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 2 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:28
Відновили після 10 прильотів: як в Ірпені відбудовують ліцей №3
Более десяти прилетов в здание! Как в Ирпене отстраивают лицей, пострадавший во время оккупации
0:06:17
Формат навчання у школах в різних містах України 2023
Уроки даже в метро? Какой формат обучения выбрали школы в разных регионах Украины
0:03:03
500 метрів до позицій росіян: як виживають люди в зруйнованій Авдіївці
500 метров до позиций россиян! Как выживают люди в уничтоженной Авдеевке — глазами гражданских
Віктор Ляшко
Система была не готова к военному времени? Министр здравоохранения объяснил, какие изменения ждут ВЛК
0:04:19
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік
“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
0:04:56
Збір на БПЛА та тепловізори для партизан: зірки активно долучаються
Приобщились и Жадан, и Бедняков! Благотворительный сбор для наших партизан — на что и как задонатить
0:02:51
Багі для військових
Надежный, быстроходный и манёвренный! Конструктор из Ужгорода разработал для военных уникальный вездеход
Больше видео
Відбудова амбулаторії у селі Загальці на Київщині: що відомо
Читать дальше
Сделали лучше, чем была раньше: в Киевской области отстроили амбулаторию, которая важна для 13 сел

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь