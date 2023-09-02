Шашлики та відбивнушки! Як годують українських захисників на передку — репортаж з фронту

Військове телебачення України поділилося ексклюзивними кадрами з фронту, як годують українських військових на передовій. А ще — розповіло детальніше про професію кухаря, якій надають мало значення багато людей. Читай про харчування військових у матеріалі.

Шашлик і навіть відбивні: як годують військових на передовій

Фронтовий кухар Микола показує холодильники, набиті м’ясом. Каже, відбивнушки — бомбезні. Просто неба неподалік лінії фронту готують смачні страви для захисників. Щотижня складають поживне меню, а на свята намагаються приготувати щось, що порадує воїнів.

Якщо якесь свято, стараємося приготувати шашлик, котлети чи відбивні. Це всі люблять, але зробити виходить не завжди, бо багато роботи, — каже кухар Микола.

Журналісти завітали до військових саме на обід. У меню — перша та друга страва, салат, сік, солодощі. Черга не дуже велика. На обід у бійців 63 бригади зелений борщ зі сметаною, гречана каша з м’ясом та салат.

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На вечерю планують приготувати овочеве рагу. Кажуть, військові належно забезпечені продуктами. Щотижня бійцям привозять газовану та негазовану воду, крім звичайних продуктів, отримують ще й оливки, солодкі пасти та навіть сезонний виноград.

Приїжджають соки різні, грейпфрут, виноград. Біди не маємо. Скажу більше, є люди, які кажуть, що навіть удома так не готували і не годували, — ділиться Микола.

Професія кухаря на війні — тилова. Тому мало хто надає їй великого значення. Але приготувати різноманітні страви на велику кількість людей тричі на день — насправді важка праця.

Саме завдяки роботі кухарів у підрозділах наші воїни ситі та мають сили на бойові завдання.

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