Ограничения топлива на АЗС в Украине отменят — узнай подробности

Россия специально целила по нефтебазам Украины, чтобы оставить нас без горючего. Тем не менее план агрессора создать топливный кризис провалился, ведь уже в июле ограничения на бензин на АЗС могут отменить.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

Все потому, что в июне на украинский рынок поступило более 600 тыс. тонн нефтепродуктов. Из них 400 тыс. тонн — это дизель, 200 тыс. — бензин и сжиженный газ. Вся топливная продукция поступила в Украину с европейских рынков.

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По словам Геруса, таким образом ситуация на АЗС стабилизируется, однако есть пока определенный кризис в Центре и на Востоке Украине. А на Западе Украины длинные очереди на заправках отсутствуют.

В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом.

— Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их, — Андрей Герус.

Ситуация с горючим в Украине

Весной украинцы почувствовали, что такое топливный кризис. Цены на горючее выросли, на АЗС были большие очереди, а бензин продавали до 20 л на одно авто.

Для этого было несколько причин:

физическое уничтожение энергетической инфраструктуры Украины,

логистические проблемы с закупкой горючего в Европе,

невыгодные для компаний цены на топливо.

Также закончились поставки из России и Беларуси, а из-за блокирования портов Черного моря невозможно было доставить нефть судами.

Однако Украина договаривалась с поставщиками топлива в Европе, чтобы доставлять его из европейских стран по суше. Это быстрее и дороже, поэтому цены на бензин выросли, однако правительство уверяет, что решит проблему.

Уже в начале июня в Украину начали приезжать первые бензовозы. Поэтому пограничники и таможенники в первую очередь пропускали бензовозы, которые ехали в Украину с горючим и за ним в страны ЕС. “Зеленые коридоры” для них согласованы со смежными странами.

Народный депутат добавил, что план России по созданию в Украине масштабного кризиса не реализовался и уже не будет реализован.

У нас наработан план поставки и логистика из разных европейских стран, — подчеркнул нардеп.

К сожалению, некоторые люди пользуются кризисным положением и зарабатывают на проблемах других. Ранее мы рассказывали о самых популярных мошеннических схемах с бензином.

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