Обмеження палива на АЗС скасовують — дізнайся подробиці

Росія навмисно цілила по нафтобазах України, щоб лишити нас без пального. Проте план агресора створити паливну кризу провалився, адже вже у липні обмеження на бензин на АЗС можуть зникнути. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Все тому, що в червні на український ринок надійшло понад 600 тис. тонн нафтопродуктів. З них 400 тис. тонн — це дизель, 200 тис. — бензин та скраплений газ. Уся паливна продукція надійшла до України з європейських ринків.

За словами Геруса, внаслідок цього ситуація на АЗС стабілізується, проте поки що є певна криза у Центрі та на Сході України. Втім, на Заході України довгі черги на заправках відсутні.

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У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом.

— Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх, — Андрій Герус.

Ситуація з пальним в Україні

Навесні українці відчули на собі, що таке паливна криза. Ціни на пальне зросли, на АЗС були великі черги, а бензин продавали до 20 л на одне авто.

На це було кілька причин:

фізичне знищення енергетичної інфраструктури України,

логістичні проблеми із закупівлею пального в Європі,

невигідні для компаній ціни на пальне.

Також закінчилися постачання з Росії та Білорусі, а через блокування портів Чорного моря неможливо було доставити нафту суднами.

Проте Україна домовлялася з постачальниками палива в Європі, щоб доставляти його з європейських країн суходолом. Це швидше й дорожче, тому ціни на бензин зросли, проте уряд запевняв, що вирішить проблему.

Уже на початку червня в Україну почали приїздити перші бензовози. Тож прикордонники та митники першочергово пропускали бензовози, які їхали в Україну з пальним та по нього в країни ЄС. “Зелені коридори” для них погоджені з суміжними країнами.

Тож народний депутат додав, що план Росії щодо створення в Україні масштабної кризи не реалізувався і вже не буде реалізованим.

У нас напрацьований план постачання та логістика з різних європейських країн, — наголосив нардеп.

На жаль, деякі люди користуються кризовим становищем і заробляють на проблемах інших. Раніше ми розповідали про найпопулярніші шахрайські схеми з бензином.

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