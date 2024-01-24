Уже точно недопущены! В каких видах спорта россияне не попадут на Олимпийские игры 2024

История об участии или неучастии российских и белорусских спортсменов под нейтральными флагами на нынешней Олимпиаде в Париже все еще не завершена. Международный Олимпийский Комитет решил, что они могут выступать под нейтральными флагами.

Но несмотря на это, появилась информация, что этих спортсменов все равно должна дополнительно проверить независимая комиссия. Это нужно, чтобы установить, могут ли они получить допуск к соревнованиям.

Допустят ли россиян на Олимпийские игры 2024 года

Президент Национального Олимпийского Комитета Украины Вадим Гутцайт пояснил, что дополнительная проверка российских и белорусских спортсменов заключается в том, что их будут проверять международные федерации при предоставлении лицензий.

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Вадим Гутцайт отметил, что уже во многие федерации направлена информация о поддержке российскими спортсменами войны в Украине. Кроме того, МОК создаст специальную комиссию для проверки спортсменов, которых будут рекомендовать международные федерации.

Президент НОК направил письмо с запросом о деталях создания комиссии и предложил включить украинских представителей в ее состав, чтобы они могли следить за процессом проверки.

Также Гутцайт сообщил, что в феврале состоится Чемпионат мира по водным видам спорта. Спортсмены из России отказались выступать на этих соревнованиях, что полностью лишает их шансов попасть на Олимпийские игры.

Это говорит о том, что во многих видах спорта российские спортсмены еще не допущены, и есть надежда, что их и в дальнейшем не допустят к участию.

Кроме того, по словам Президента НОК, со стороны российских спортсменов многие не желают участвовать под нейтральным флагом без национальной символики.

В целом, если раньше на всех Олимпийских играх от России ездило 300-350 спортсменов, то сейчас их не более 50.

Ранее мы рассказывали, как МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм в 2024 году.

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