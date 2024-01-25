Протесты вспыхнули с новой силой? Почему бастуют польские фермеры и как это повлияет на Украину

После недавнего визита польского премьера Дональда Туска в Киев, казалось, что Украина пролистала предыдущую страницу украинско-польских отношений. Особенно в сельскохозяйственной сфере.

Но 24 января польские фермеры объявили о начале большой польской акции протеста против обычного ввоза в Польшу сельскохозяйственных товаров из третьих стран. То есть из стран не Евросоюза. Под это понятие подпадает и Украина.

Министр аграрной политики и промышленности Украины Николай Сольский в эфире марафона Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку о возобновлении забастовок польских фермеров на границах.

Сейчас также смотрят

О масштабных забастовках в Польше

— Мы знали об этой акции еще на прошлой неделе. Поляки ее анонсировали. Меня предупреждал польский министр на встрече. Это не какая-то неожиданность, не уникальное событие, имеющее отношение только к Польше. Забастовки за последние две недели были во многих странах Европы.

Поэтому нам очень важно не ассоциировать это прежде всего с Украиной, потому что там немного другое основание.

Например, в Румынии фермеры поочередно бастовали на границах всех стран. Затем были у них 14 требований, которые они отправили в румынское правительство. И ни одно из этих косвенных требований не связано с требованиями к Украине. Требования были связаны с транспортом, сертификацией, передвижением внутри страны, перераспределением дотаций.

В Германии, к примеру, тоже был большой набор требований фермеров. Они были связаны с новыми правилами, как должны выращиваться определенные виды животных.

На мой взгляд, когда эти протесты стали глобальными, они уже не из-за Украины, а из-за других стран. Потому мы должны к этим митингам относиться с пониманием.

Опять же забастовка в Польше — внутренняя. Другие митинги — это внутриевропейские процессы, которые происходят очень часто.

Но чтобы не испытывать проблем на границе, нужно знать, что можно провозить из Украины в Польшу. Читай список по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.