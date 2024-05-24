Найкращі дні для догляду та підживлення: посівний календар на червень 2024

У червні починається новий етап догляду за рослинами. Їх потрібно більше поливати, сапати, підв’язувати та обробляти від шкідників. Також це час, коли можна зібрати перші врожаї. Читай у нашому матеріалі посівний календар на червень 2024 та плануй догляд у сприятливі дні.

Фази Місяця у червні 2024

Спадний Місяць: 1-5, 23-30 червня.

Молодик: 6 червня.

Місяць, що зростає: 8-21 червня.

Повня: 22 червня.

Посівний календар на червень 2024: сприятливі дні

Частина червня порадує городників та садівників, адже сприятливих для роботи днів буде аж 14! У ці дні фази Місяця сприяють корисній роботі та догляду за рослинами. Тому плануй посів заздалегідь.

Ці дні підходять не лише для посіву, а й пікірування, підживлення, обрізування рослин, а також для боротьби зі шкідниками.

Сприятливі дні для посіву: 3-4, 8-9, 15-21, 23, 26-27 червня.

3-4, 8-9, 15-21, 23, 26-27 червня. Несприятливі дні для посіву: 1-2, 5-7, 10-14, 22, 24-25, 28-30 червня.

У першій частині червня віддай перевагу роботі з томатами, перцем, баклажанами, огірками, гарбузами, кабачками та баштанними культурами.

А зелень, буряки, моркву, редиску, редьку, часник цибулю та картоплю — лиши на кінець місяця.

Календар садівника-городника на червень 2024 — детально

3-4 червня

Перші дні літа чудово підходять для висаджування та догляду за редисом, зеленою та ріпчастою цибулею, часником, помідорами, перцями, баклажанами та огірками.

В цей час також можна приділити увагу зелені, особливо розмарину, базиліку, шпинату. День підходить для догляду за полуницею та суницею, фруктовими деревами.

8-9 червня

8-9 червня не забудь про кущі малини, винограду та смородини. Вдалим буде день для догляду за декоративними кущами та деревцями. Можна займатися всіма видами капусти, огірками й помідорами, гарбузами, баклажанами.

15-21 червня

Цілий тиждень буде сприятливим для таких робіт у саду та на городі: догляд за зеленню, соняшниками та кукурудзою, фруктовими деревами, патисонами та кабачками. Краще приділити час яблуням та грушам.

23 червня

23 червня підходить для догляду за травами на городі, а також для догляду за морквою, картоплею та буряком. У цей день можна займатися огірками та помідорами, ягодами.

26-27 червня

Найбільш сприятливі дні для догляду за виноградом, смородиною і малиною. Можна приділити увагу картоплі.

Раніше ми розповідали, коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2024.

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