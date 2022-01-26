Covid-19 знову б’є рекорди в Європі: реакція ВООЗ та останні новини

Захворюваність на Covid-19 б’є рекорди в Євросоюзі. Небачену кількість заражених виявили вчора у Німеччині та Франції.

Понад сотню тисяч інфікованих додалося в Італії та Іспанії. У ВООЗ попереджають: Омікрон може стати не останнім штамом-мутантом.

У глобальному масштабі умови для виникнення нових варіантів коронавірусу нині ідеальні.

Тому там закликають країни об’єднатися у боротьбі з недугою, а людей — вакцинуватися.