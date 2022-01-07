Світ

Токаєв віддав наказ стріляти в мітингарів: актуальні новини про протести у Казахстані

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 07 Січня 2022, 21:30

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