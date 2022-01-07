Токаєв віддав наказ стріляти в мітингарів: актуальні новини про протести у Казахстані

Операція Зачищення. Стріляти в мітингарів на ураження, такий наказ силовикам дав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сьогодні країна оговтується від так званих зачисток.

За офіційними даними, вбито 26 учасників протестів. Російські десантники під виглядом миротворчої місії взяли під контроль аеропорт Алмати.

Світ, тим часом, застерігає Казахстан від наслідків російської присутності.