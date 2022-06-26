Злочин – друге ім’я Росії. Ажіотаж на виставці Дім російських воєнних злочинів у Давосі

Виставку Дім російських воєнних злочинів представлять у різних столицях Європи. Насамперед у Брюсселі та штаб-квартирі НАТО.

Раніше її представили на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у будівлі, яка раніше завжди належала російській делегації. Але вперше там показали справжнє обличчя Росії та її звірства.

Росія тут постала як країна варварства, садизму, жадібності та нещадності. Увага до події була настільки високою, що виставку охороняли додаткові групи швейцарських поліціянтів.

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Російські солдати вбивають українців, тому що вони – українці. Російська армія руйнує Україну, бо це – Україна. Саме в цьому полягає мета й сенс цього вторгнення. Схоже, що перелік ознак геноциду з грудневої Конвенції ООН 1948 року російські злочинці в погонах використовують як джерело натхнення, а не попередження про покарання, — каже Андрій Єрмак.

Ідею перетворити російський дім і дім злочинів росіян спільно втілили Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre, Офіс президента України та українське МЗС. Головна мета — консолідація світу проти Росії.

— Зараз ми переживаємо черговий геноцид з боку росіян, і якщо ми розповідатимемо цю історію якомога голосніше, можливо, це зупинить когось із них, можливо, це врятує чиїсь життя, можливо, це спонукатиме політиків по всьому світу надсилати зброю та запроваджувати суворіші санкції.

Нам не потрібно “Ніколи знову” в майбутньому, нам потрібно “Зупинися зараз!”. Бізнесмени зобов’язані допомогати розповідати ці історії, — коментує бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук.

Це не мистецький проєкт, це набір фактів про воєнні злочини росіян в Україні, які потім будуть надані у міжнародному суді. Усе покаже Наталя Луценко.