Актуальна карта бойових дій в Україні 17 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Нести руйнування, нищити життя мирного населення, тероризувати усіх і кожного у цьому світі, аби захопити та підкорити його. Такі методи у нашого ворога. Однак у своїх бажаннях захопити усі території на карті бойових дій він все не може розгледіти свою неминучу поразку та стрімкий процес самознищення.

Загарбники так і не зрозуміли, що жодне насилля не може загарбати світ. І точно не допоможе підкорити українців, які готові душу та тіло покласти за свою свободу.

А поки наші воїни виборюють незалежність для усієї нації та ведуть Україну до перемоги, ми продовжуємо підтримувати їх та слідкувати за щоденними зведеннями Генштабу ЗСУ.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські сили, можливо, створюють умови для нападу з білоруської території.

Хоча інститут вивчення війни продовжує вважати, що білоруські військові не приєднаються до бойових дій в Україні.

Крім того, експерти зазначають, що ймовірно, Путін прагне створити умови для відновлення наступу до весни 2023 року, щоб змусити Україну піти на поступки. Найбільш ймовірно, що окупанти вирішать повторити спробу наступати на Київ.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що зранку, 16 грудня, ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави.

За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та чотири керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони.

В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Запсілля і Попівка Сумської області та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Володимирівка і Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ з танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує штурмові дії на наші позиції, намагаючись знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву. Обстрілював райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали околиці Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Постраждали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили тр райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Військово-політичне керівництво України, зокрема президент, головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та міністр закордонних справ, прогнозують, що росіяни можуть вдатись до ескалації війни взимку. Ймовірно, що це буде наступ на нашу столицю. Читай, що розповів військовий експерт Сергій Грабський про ймовірність повторної атаки на Київ та сили росіян.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!