Російський Ка-52 згорів від роботи в українському небі: карта бойових дій в Україні 26 липня в режимі онлайн

Минуло вже понад півтисячі діб повномасштабної війни. Та ворог і досі ставить перед собою задачу загарбати українські території на карті бойових дій.

Окупанти мають марні надії підкорити цілий народ, для якого найголовніше — свобода. Та самі у спробах її відібрати в інших, намагаються забути про страх мати власну.

Так, без відчуття відповідальності за власне життя та свої вчинки загарбники продовжують чинити злочини. Однак лише вільним людям під силу їх нарешті зупинити.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на деяких напрямках.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута та Авдіївка-Донецьк.

Так само окупанти вели наступальні операції на заході Донецької області та не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області, Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Разом з тим, ворог здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Макарівки та здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області, Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також, наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, п’ять ударних БпЛА противника типу Шахед-136 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника.

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