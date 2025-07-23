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Карта бойових дій 23 липня 2025: понад 70 атак в бік Покровська за добу

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Липня 2025, 12:30
карта бойових дій в україні

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