Карта бойових дій 23 липня 2025: понад 70 атак в бік Покровська за добу

Карта бойових дій за 23 липня 2025 року показує розвиток подій на фронті в інтерактивному режимі.

Знов активізувались наступальні дії в районі Покровська, натомість дещо послабшали атаки на Харківщині.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька та Покровська, а російські війська — у Сумській та Запорізькій областях і поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька та Покровська.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 липня 2025 року

Генштаб повідомляє, що противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 КАБів. Крім цього, здійснено 5686 обстрілів, зокрема 39 із РСЗВ, та залучено для ураження 3579 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Яструбине, Графське Сумської області; Краматорськ Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 11 атак, ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБів, та здійснив 293 обстріли, три із яких із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ один раз намагалася прорвати оборонні рубежі у районі Западного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, відбито штурмові дії в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку відбулася 21 атака, РФ намагалася вклинитися у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку здійснено чотири спроби наступу в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 74 штурмові дії в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив сім спроб атакувати наші позиції.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 23 липня 2025 року становлять 970 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 23 липня

Карта бойових дій 23 липня 2025: понад 70 атак в бік Покровська за добу / 13 Фотографій

Не вщухають бої й на Сіверському напрямку. Ми розповідали, як там зупиняють штурми — окупанти йдуть буквально лоб в лоб.

Фото: 28 ОМБр

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