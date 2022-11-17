Сиди й молись! Дружина окупанта розповідає про загиблих російських військових в Україні

Російські військові щоденно зазнають втрат особового складу. Жінки, матері, сестри знають про ці втрати та намагаються сховати чоловіка від мобілізації або просять бути обачним.

Дивно, що чоловіки продовжують іти на власну смерть, а бунтують лише через погані умови та забезпечення.

Головне управління розвідки України продовжує публікувати перехоплені розмови окупантів. В одній із них дружина розповідає чоловіку про померлих на фронті.

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Дружина: — Привіт, Толику, у нас нормально, а в тебе як? Ти там, де й був? Нікуди не виводять? Сиди й молись!

З третього батальйону 49 людей мертвих привезли.

З третього вашого, який розформували… Когось в перший відправили, когось кинули… Сиди на своєму місці й не рипайся, — каже вона.

Ось так тільки словом, а не ділом росіянки піклуються про своїх чоловіків.

Поки росіяни жаліються на ситуацію на фронті, ЗСУ витісняють їх з українських територій. Раніше ми розповідали про ситуацію на Херсонщині та куди далі тікатимуть росіяни.

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