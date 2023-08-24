Чем больше лет, тем больше смыслов. Проявления украинской независимости — спецпроект Вікон ко Дню рождения нашей страны

Сегодня Украина отмечает свой 32 год Независимости. Это слово содержит так много смыслов, изменений, реформ и болезненных трансформаций. За ним скрывается что-то живое и родное, за что не страшно бороться до последнего.

Сегодня мы знаем о независимости гораздо больше, чем могут рассказать учебники истории, ведь мы творим ее собственноручно и чувствуем, как она бьётся в наших жилах.

Редакция Вікна-новини решила разобрать, из чего она состоит. В материале ты сможешь прочитать о таких проявлениях нашей свободы:

Сейчас также смотрят

независимость как самостоятельность;

независимость как возможность выбирать;

независимость — это наши люди;

независимость как наш дух;

культурная независимость;

независимость как равенство.

Независимость как самостоятельность

Самостоятельность — неотделимая составляющая украинской независимости. Ее получение привело к признанию Украины миром как отдельного суверенного государства.

Финальный этап развития украинской независимости пришелся на 1991 год, когда удалось окончательно избавиться от московского ига. Тогда произошло историческое событие — был принят Акт провозглашения независимости Украины.

На референдуме, который проводился 1 декабря 1991, 90,3% украинцев однозначно заявили — подтверждают Акт провозглашения независимости Украины. А явка на этом плебисците составила рекордные 84,1% населения.

Независимость Украины поддержали 92,88% киевлян, 83,9% жителей Донецкой области, 83,86% жителей Луганской области, 85,3% жителей Одесской области, 97,46% жителей Львовской области.

После провозглашения независимости перед Украиной возникло много серьезных вызовов. С некоторыми приходится бороться до сих пор.

Основными вызовами Украины, которая только вышла из Союза, были:

длительный экономический кризис и гиперинфляция, падение уровня жизни;

коррупция, отсутствие политических кадров, невозможность ВР создавать реализуемые законы;

вмешательство России;

недосформированность национального сознания.

Тем не менее Украине удалось выйти на международную арену как самостоятельной и независимой стране. А также преодолеть сложные этапы политических кризисов и экономических вызовов.

Самостоятельность Украины признали многие страны и международные организации. Первой была Польша и Канада — позже “группа семи”. Среди международных организаций первой была ОБСЕ, Совет евроатлантического партнерства, позже — НАТО и ЕС.

Хотя время от времени внутренняя политика и революции в стране не способствовали демократическому развитию, украинцы всегда стремились самостоятельно выбирать свое будущее. Ключевым двигателем в сторону демократии и достойных условий жизни стал Евромайдан.

С этого времени цель Украины не изменилась — победа над российскими оккупантами, вступление в НАТО и ЕС, обеспечение достойных условий жизни для украинцев.

Сейчас Украина является страной, которая не только борется за собственное право на самостоятельность, но и демонстрирует миру пример такой борьбы, демократических ценностей и их стоимость.

Эта борьба продолжается каждый день благодаря каждому и каждой, кто возлагает свою душу и тело за нашу свободу.

Мы стали важным игроком не только европейского, но и мирового масштаба, к которому прислушиваются, которому помогают, в которого верят.

Ключевые реформы и законы Украины за время независимости

Украинская независимость, развитие прошлое и будущее, наша борьба — были бы невозможны без тех людей, которые каждый день доказывают, что мы — любовь, сила и храбрость, что мы — украинцы.

Независимость — это наши люди

Свободные, несгибаемые, непокоренные, преданные — это все об украинцах, потому что независимость течет в жилах каждого из нас. Истории наших людей вдохновляют, трогают до слез, дают силы выстоять до победы.

Ведь мы умеем объединяться, как никто другой. Умеем жить во времена смерти, находить свет среди тьмы, восстанавливать утраченное и не терять оптимизма даже тогда, когда теряем частичку себя.

Так, например, бойца Терена не сломила даже ампутация двух конечностей. Парень шутит: “Сейчас у меня шесть ног, я как паук”. Он планирует и дальше активно заниматься спортом, плавать и точно знает, что наша страна будет свободной.

Именно за это положила свою жизнь и героическая 70-летняя бабушка из Киевской области. Она стала настоящей разведчицей ВСУ. Благодаря ей удалось уничтожить более 100 вражеских танков и артустановок, а также радиолокационную станцию врага, которая глушила связь и делала невозможным запуск дронов.

Многие украинцы помогали ВСУ, сообщая позиции врагов. Иногда это стоило жизни, а в случае Александра Кривошея — бизнеса.

Чтобы уничтожить оккупантов, он навел украинскую артиллерию на собственную ферму. Вместе с врагом сгорело все, что мужчина наживал годами, но это его не сломило и он принялся возобновлять любимое дело.

Как и Александр, из-за вторжения врагов многие украинцы должны были начинать бизнес с нуля. Например, от крупного предприятия харьковчанки Юлии Штайер осталось всего четыре швейных машинки и немного ткани.

Однако она не сдалась и релоцировала дело в Закарпатье, чтобы поддерживать экономику и своих работников. Впрочем, ни один бизнес не был бы возможен, без преданной работы наших военных, защищающих украинцев ценой собственной жизни.

Все помнят воинов Азова, которые 82 дня держали Азовсталь и сдерживали врага. Все они жили без еды, медикаментов и боеприпасов, а в плен сдались только после приказа главнокомандующего.

Многие воины даже после бесчеловечных испытаний фронта не могут удержаться в гражданской жизни. Таков и командир полка Азов Денис Прокопенко с позывным Редис. Он прошел с собратьями все круги ада, а после освобождения из плена в Еленовке вернулся на фронт.

Борьба военных, парамедиков и медиков — это проявление настоящего украинского духа. Имя каждого должно быть примером независимости.

Они показали не только силу и выносливость украинцев, но и четкое намерение бороться до конца: кто-то ведет борьбу за Украину, а кто-то за жизнь людей.

Но даже самым сильным бойцам и самым выносливым парамедикам нужна поддержка. Поэтому украинцы не прекращают донатить и придумывать масштабные инициативы по сбору средств. К этому приобщаются не только взрослые и известные люди, но и дети.

К примеру, маленький Андрей создает коллекцию патриотических фигурок из пластилина, а заработанные деньги перечисляет на ВСУ. Героями его фигурок являются супергерои нашего времени — военные и символы сопротивления.

Хотя материальная помощь очень важна, не менее важна и моральная поддержка боевого духа. Так, известный певец Святослав Вакарчук стал настоящим символом шоу-бизнеса, который поддерживает военных даже в аду боевых действий.

Артист выступал в метро, неоднократно поддерживал ВСУ на передовой и в прифронтовых больницах, выезжал за границу, чтобы кричать о войне.

Также не боятся ехать на передовую, строят жилье для ВПЛ, собирают огромные суммы на помощь, эвакуируют гражданских — наши волонтеры.

С начала полномасштабного вторжения украинцы увидели свою силу взаимопомощи. Вспомнить только историю Олеси Нидзельской, которая под обстрелами пекла хлеб для голодных людей в Ирпене или историю Константина Гудаускаса, спасшего более 200 человек из оккупации в Буче.

А за что мы боремся? За каждое проявление независимости и за возможность выбирать. О ней далее.

Независимость как возможность выбирать

После выхода Украины из СССР, наше государство наконец стало независимым. Перед ним и народом открылись новые, неизведанные ранее пути — Европейский союз, НАТО и возможности интеграции в целях процветания, развития и безопасности.

Однако такое количество перспектив, для которых нужно работать, или простой вариант идти “рядом” с Россией, стали стагнировать наше развитие. Ведь ряд украинских президентов придерживались мнения, что РФ — надежный партнер, с которым “понятно как и куда двигаться”.

Украинцы — нация, которая умеет объяснять власти на четких примерах, что ей не нравится. Поэтому, когда вместо евроинтеграции началось движение в таможенный союз с РФ, восстала молодежь, а впоследствии и вся Украина.

С тех пор мы показали миру, какова наша цель, и что решающий в стране народ, а не любители золотых батонов.

Евромайдан стал одним из толчков, когда о нас заговорил мир. За революцией наблюдали, ее поддерживали, ею восхищались. Тогда, к сожалению, ценой украинских жизней начался видимый процесс евроинтеграции.

Наша борьба продолжается, ведь каждый день защитники и защитницы ценой крови и жизней завоёвывают наше право на свободу, независимость, жизнь и достойные условия среди развитых стран. Слышать, что этого недостаточно — удар в сердце.

Для вступления Украины в ЕС, кроме победы в войне против российских оккупантов, следует сделать немалый пласт реформ, но продвижение в этом вопросе не способна остановить даже война.

Вступление в ЕС — процесс длительный, на который уйдут годы. Но сейчас Украина уже имеет статус кандидата на членство в Европейском союзе. Особенно — коллективное желание нации двигаться в этом направлении.

Вступление Украины в НАТО требует как минимум победы Украины в войне. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что пока НАТО не озвучивала условия для вступления. Возможно, приглашение для Украины следует ожидать на следующем саммите в 2024 году в Вашингтоне.

Несмотря на это, движение Украины в направлении цивилизованного мира является безоговорочным ориентиром, а евроатлантические стремления закреплены в Конституции.

А есть то, что не описать словами. То, что так увлекает иностранцев — наш непокоренный дух. Украинцы, несмотря ни на что, умеют держаться и переживать тяжелые события.

Независимость, как наш дух

Украинскую независимость, как дух народа, описывали своим пером наши предки — Франко, Шевченко, Сковорода. Слова их и пророчества сбываются до сих пор.

Мы собрали подборку метких цитат украинских писателей и писательниц от древности до современности о духе нации, независимости, борьбе и Украине.

На, ешь! Эту землю можно есть! Это страшная земля. Этот народ не так просто уничтожить, его жизнеспособность и пренебрежение к смерти безграничны. Так не подчиняться и так умирать, как умирают украинцы, могут только люди высокой марки. Когда я смотрю на их смерть, я всегда дрожу от ужаса… (А. Довженко).

Свою Украину любите. Любите ее… Во время яростное. В последнюю трудную минуту. За нее Господа молите. (Т. Шевченко).

Чем больше лет, тем больше смыслов. Проявления украинской независимости — спецпроект Вікон ко Дню рождения нашей страны / 5 Фотографий

Я знаю вас, потомки запорожцев, Я верю вам и низко бью челом. Смотрю на вас и верой загораюсь. И бью поломанным крылом. (А. Олесь).

Украина перестает быть такой дикой экзотикой, как это было еще недавно. Обидно, что для этого нужно было кровопролитие, чтобы люди начинали слышать другие культуры, других людей, и исчезало это самодовольство. (О. Забужко).

Культурная независимость

У Украины всегда была уникальная и аутентичная культура, которую Россия пыталась уничтожить запретами, голодом, переселениями, репрессиями, убийствами и, в конце концов, продолжает свои попытки ракетами.

Возможно, в этой кровавой войне, которая тянется уже сотни лет, им удалось выиграть несколько сражений. Так, обрусение языка, литературы, навязывание своей поп-культуры и тому подобное — это травма длительных издевательств и гонений, от которых нужно оправиться.

Как бы сосед не пытался убить нашу идентичность, родные корни тлеют в черноземах, пении соловья, природе и каждом украинском сердце. Кажется, мы начинаем лучше слышать родные мотивы, мы видим это в творчестве наших художников и артистов.

Пока наблюдается тенденция возвращения к народным мотивам. Например, Артем Пивоваров запустил авторский проект Твои стихи, мои ноты, где произведения выдающихся деятелей украинской литературы превращаются в песни и получают новое дыхание.

Народные инструменты и аутентичные мелодии звучат в творчестве Kalush Orchestra, Go_A, Jerry Heil, Один в каноэ и ряде других современных исполнителей. Не стоит забывать и о тех, кто прислушивался к своим корням задолго до полномасштабного вторжения.

Вспомним песню Это мое море Веры Рад, песню Весна от группы Вопли Видоплясова, Гоп-гоп-гоп Верки Сердючки, творчество Океана Эльзы, Скрябина и Джамалы, использующей мотивы крымскотатарского народа.

Читать по теме Музыка нашей независимости: 31 год лучших украинских песен Рассказываем о самых популярных песнях за 31 год украинской независимости.

Во время независимости в украинский прокат начали выходить качественные фильмы, мультфильмы и сериалы, посвященные нашей борьбе. Вспомним только картины Киборги, Домой, Чужая молитва, Украина в огне, Памфир, Запретный о Василе Стусе и других.

Также по мотивам произведений украинских стержней литературы на свет экранов переродилась Мавка Леси Украинки, а Кайдашева семья Ивана Нечуя-Левицкого теперь живет в современном мире. Захар Беркут возродился из украинских легенд, а Круты сняли по историческим мотивам.

Литература тоже не отстает. На свет появляются новые украинские классики: Оксана Забужко, Василий Шкляр, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Лесь Подеревянский.

С каждым годом независимости украинская культура все больше приходит в себя от преследований и репрессий. Звучат новые голоса и имена, которые не боятся творить будущее и вспоминать о тяжёлом прошлом.

Но культура это не только об артистах, а и про ее слушателей, зрителей и читателей. Для тебя мы подготовили небольшой тест. Пройди его, чтобы узнать, как хорошо ты знаешь культуру нашей независимости.

Независимость как равенство: гендерное равенство, ЛГБТ+, инклюзия

Украина прошла большой путь, чтобы сепарироваться от России территориально. Еще более долгий путь нужно пройти, чтобы полностью избавиться от советского взгляда на жизнь, стереотипов и гендерных ролей.

Хотя впереди много работы, общество постепенно меняется. Так, например, теперь женщины имеют больше прав на уровне мужчин.

Сейчас можно встретить женщин в армии ВСУ или с успешным бизнесом. Мужчину, который сидит в декрете и ухаживает за детьми, пока жена работает или воюет. Еще 32 года назад это было бы феноменом и почти дикостью, к счастью, возвращаться назад мы не собираемся.

Кроме того, общество учится реагировать на сексизм и отстаивать права. Вспомнить только волну возмущения, охватившую соцсети после скандала с Владимиром Остапчуком, Богданом Буше и Позитивом, которые обсуждали, какой должна быть женщина на 10 из 10.

Также мы познакомились с понятием маскулинности, которое предполагает, что мужчины должны быть сильными, высокими, не проявлять эмоций и вписываться в стандарты.

Сейчас большинство понимает, что это только стереотипы, и мужчина не должен соответствовать запрограммированной картинке.

ЛГБТ+

Но проблемы гендерного равенства только вершина айсберга. Гораздо труднее принять мнение, что представители ЛГБТ+ — такие же люди, которые заслуживают уважения, имеют полноценное право выбирать партнера, гендер и быть собой.

Заслуживают жить в обществе, где на “иначество” больше не охотятся. Поэтому кроме свободы, мы боремся за равенство для каждого и каждой.

Сегодня в Украине ощущаются маленькие изменения к лучшему. К примеру, в этом году к прайду ЛГБТ+ присоединились даже крупные бренды, изменившие цвет логотипа. Также официальным спикером Сил ТрО Украины стала трансгендерная женщина из США.

Но несмотря на это, есть люди, которые позволяют себе поднимать руку на человека, просто потому, что считают его чувства и самоидентичность неправильными или неестественными.

Кроме того, ЛГБТ+ до сих пор борются за равные права на законодательном уровне. Ведь у них до сих пор нет возможности жениться. Это стало проблемой для представителей сообщества, защищающих наше государство на фронте, и их партнеров.

В случае ранения, пропажи без вести или гибели воина, любимые люди не смогут никак помочь, потому что по правилам им никто не предоставит никакой информации.

К счастью, эту тему не игнорируют, а ищут пути решения. К примеру, в Верховной Раде зарегистрировали проект О гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар.

Инклюзивность

Сейчас Украина на пути к безбарьерности для всех членов общества. Постепенно, но в стране ощущаются изменения к лучшему. Этому способствует работа многих людей, в том числе и первой леди Украины Елены Зеленской, которая является послом инклюзии в Украине.

Так, родители детей, которые рождаются с инвалидностью, теперь не одни. Существуют программы раннего вмешательства, системы адаптации и сообщество родителей и детей с такими же проблемами и потребностями.

В Украине действуют специализированные школы, кружки. Кроме того, сегодня таких детей не боятся усыновлять. Например, Ольга Подусова уже опекается 15 детьми с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

На контрасте с СССР в Украине есть положительные сдвиги, однако до европейского уровня инклюзивности предстоит пройти немалый путь. Главной проблемой для людей с инвалидностью являются те, кто боится диагноза. Общество навязывает неполноценность и даже позволяет себе грубое поведение.

И, конечно, вопрос инклюзии особенно остро звучит на фоне войны и увеличения раненых украинцев всех возрастов, полов, профессий.

Из-за действий врага многие в Украине теряют конечности и получают травмы, которые забирают возможность ходить. Это создает необходимость развития современных центров реабилитации и протезирования, а также приспосабливать города Украины к потребностям каждого члена общества.

Эту потребность понимают и на государственном уровне, поэтому Украина внедряет проект Безбарьерное восстановление, целью которого является 100% соответствие всех проектов восстановления стандартам инклюзии.

Развитие инклюзивности в Украине важно для комфортной жизни всех членов общества. Чтобы стать таким обществом, нужны маленькие усилия каждого, а не только государства.

Ведь далеко не все знают, как корректно общаться с другими, чтобы не причинить боль друг другу. Чтобы преодолеть это незнание, Елена Зеленская инициировала создание Справочника безбарьерности, подробности в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.