Цей день перевернув все! Історія Олександра Пасховера про життя між двома війнами Ізраїлю та України

Ще до початку повномасштабного вторгнення відомий журналіст видання New Voice Олександр Пасховер виїхав до Ізраїлю, де жили його діти. Та коли почалася велика війна, професія й Україна у війні покликали додому.

Коли був уже в Києві, Ізраїль потрапив під страшну атаку терористів. Ми зустрілися з Олександром і розпитали про його шлях додому і про переживання через військові дії, адже тепер дві рідні йому країни у війні.

В Україні вирішується доля світу. Тут зараз пишеться історія, — говорить Олександр Пасховер.

Чоловік не хотів бути просто читачем, тому й повернувся, щоб писати цю історію.

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Відтоді Олександр був в Ізраїлі лише фізично, але думками й серцем чоловік був в Україні. Також журналіст писав для ізраїльських медіа, ходив на ефіри, надсилав медикаменти та іншу гуманітарну допомогу. Планував Олександр з дружиною й повернення додому.

Столиця зустріла подружжя прямо на вокзалі повітряною тривогою, але навіть це було рідним. А щойно Олександр повернувся додому, як в Ізраїлі почався звірський напад ХАМАС.

Чоловік каже, що для країни, де неймовірний культ сім’ї та дітей, це було божевілля — все, що переживає Україна, але в інших масштабах.

Аналітик впевнений, що ізраїльські спецслужби ще зроблять висновки, бо можливо втратили пильність, повіривши у свою бездоганність.

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Зараз, переконаний Пасховер, після атаки нове покоління Ізраїлю та будь-яка інша країна мають краще зрозуміти Україну. Водночас журналіст сподівається, що Ізраїль швидко поставить ХАМАС на місце.

Також війна в Ізраїлі вкотре показала, що перемовини з терористами, до чого закликають Україну, — не вихід. Найкраще рішення як для України, так і Ізраїлю — ставати сильнішими.

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