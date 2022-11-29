Люди

Війна розставила все на свої місця: воїн на псевдо Ствол про найскладніші моменти боїв проти окупантів

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 29 Листопада 2022, 10:00

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