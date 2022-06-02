Замість iPhone – кошти на потреби ЗСУ: як маленька Варвара збирає гроші, щоб допомогти українській армії

В Україні є діти, які долучаються до захисту нашої країни. Наприклад, Варвара Хлевицька збирала гроші на iPhone, але потім вирішила передати ці кошти на потреби ЗСУ.

Дівчинка разом зі своєю мамою Мариною розповіла, чим ще намагається допомагати українській армії.

Варвара зараз малює квіти на замовлення. Її мамі люди пишуть в соцмережах зі своїм запитом, а після передоплати дівчинка починає свою роботу.

Після того, як картина завершена, її підписують, фотографують та відправляють світлину замовнику.

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Однак фізичні малюнки теж зберігаються і після нашої перемоги стануть експонатами виставки, на якій власники зможуть забрати свої замовлення.

Фіксованої ціни за такий малюнок немає, просто хто скільки може, стільки й надсилає. Одну картину навіть вдалось виставляти на аукціон.

Проте є не лише мальовані квіти. Одна з картин зображує прапор Польщі на фоні сердечка з прапором України. Вона виставлена на NFT.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію восьмирічної Віки, яка не бачила мирної України.