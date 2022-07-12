Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 липня

Хоча на карті бойових дій не так добре видно щоденні зміни, утримання позицій та звільнення нових населених пунктів від ворожої окупації коштує нашим захисникам титанічних зусиль.

А поки українцям необхідно продовжувати підтримувати їх та не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 12 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ до державного кордону.

Ворог завдав ударів неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА.

Здійснював обстріли в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.

У напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели нанівець всі намагання окупантів просунутися.

На Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника обстріляли райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка.

Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів поблизу Покровського та Яковлівки.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова.

Також зафіксовані обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське.

Знову наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку фіксувалися обстріли противника в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка.

Також ворог обстріляв населені пункти Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви.

Та наші воїни завжди готові боронити Україну від ворожих нападів. Однак бійці просять не вважати їх службу покаранням та відправляти до них усіх, хто провинився в тилу. Читай, що говорять українські військові про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт.

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