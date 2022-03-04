Довгий європейський шлях: що дасть Україні членство в ЄС

Довгих вісім років ми йшли до вже досить реальної можливості стати членом Європейського Союзу. Майдан, війна та ще безліч випробувань на нашому шляху до кращого майбутнього.

І ось нарешті 28 лютого президент, прем’єр та спікер парламенту підписали заявку на членство України в ЄС. А 1 березня відбувся історичний виступ Володимира Зеленського в Європарламенті, який закінчився приголомшливими аплодисментами стоячи.

І хоча ще не вирішено, будемо ми лише кандидатом на вступ, або ж Україні нададуть перспективи членства, все ж хочеться вірити у найкраще.

Проте дехто може ставити собі питання, заради чого усі наші страждання. Ми зібрали декілька ключових переваг вступу України в ЄС.

Але спочатку про ЄС

Європейський Союз визначається як сім’я демократичних Європейських країн, які об’єдналися заради миру та процвітання.

Від свого початку він був створений задля того, щоб не повторилися вбивства та руйнації, які відбувались під час Другої світової. Тож кому, як не нам, потрібні подібні умови та гарантії спокою.

Спільна зовнішня політика

Євросоюз передусім має на меті культивування в кожній країні, яка є його членом, стабільність, співпрацю та взаєморозуміння. Тому у своїй боротьбі, якщо в цьому буде потреба, у майбутньому ми не залишимось з супротивником наодинці.

Читати на тему ЄС відключив сім банків Росії від SWIFT Обмеження запрацюють вже через 10 днів.

І оскільки ЄС уже допомагає Україні долати перешкоду на шляху до щасливого майбуття у вигляді окупантів, то зі вступом до його складу в будь-кого, хто вирішить проявити агресію до нашої країни, просто не залишиться шансів.

Так, ми вже надзвичайно боремося за свободу, проте з членством ЄС перспектива нового конфлікту мінімізується.

Пришвидшення відновлення та відбудови міст

Ще одним питанням після нашої перемоги стане проблема відбудови. І навіть якщо країна-агресор ще матиме змогу зі своєю практично мертвою економікою виплачувати репарації Україні, то все одно процес відновлення для нас не буде таким простим.

Однак, з огляду на основні засади ЄС, однією з важливих переваг членства є ідея підтримки стабільності в країнах, що перебувають у кризових ситуаціях. У такому разі буде можливість разом шукати найбільш ефективні рішення для відновлення всього необхідного в Україні.

Читати на тему Історичне рішення Європарламенту. Що воно означає та які подальші дії України Рішення Європарламенту дає фундамент для подальшої кампанії за євроінтеграцію.

Окрім того, це допоможе розвитку потенціалу нашої Батьківщини та врегулювання кризових ситуацій. Це знову ж таки захищеність, проте з економічної точки зору.

Спільний ринок збуту

Для відновлення та розвитку економіки в Україні необхідно буде отримувати дохід. У цьому допоможе спільний ринок збуту європейських країн. Тобто Україні не доведеться довго шукати нові можливості для збуту певних товарів чи послуг.

Це може допомогти підвищити життєвий рівень людей та побудувати спільний європейський ринок. Крім того, у фінансовому плані для України це буде значно вигідніше, ніж раніше.

Посилення прав споживачів

У разі спільного ринку збуту як на полицях інших європейських країн, так і України з’являться нові товари. Це надасть одразу дві переваги.

Перша — це збільшення вибору продуктів. Друга — посилення прав споживачів. Так, українським виробникам теж доведеться покращити якість своєї продукції, проте і ми отримаємо від цього переваги.

Окрім того, можна буде вимагати покращення певних умов, таких як, наприклад, якість доріг чи аеропортів.

Рух робочої сили

Українці вже втратили забагато. У списку всього, що пішло від нас в один день — улюблена робота. Так, наразі це не те, про що хочеться думати найперше. Проте в майбутньому вона знову стане важливою для кожного.

Завдяки вступу в ЄС українці зможуть претендувати на роботу у різних європейських країнах, поки Україна відновлюватиме свої потужності та інфраструктуру.

Єдина валюта та можлива стабілізація цін

Ще близько 30 років тому європейські країни ухвалили рішення про єдину валюту. Якщо Україна стає членом ЄС, то згодом можна і потрібно буде вводити саме євро в обіг.

А оскільки формування цін часто залежить від коливань курсу, то після введення єдиної валюти ЄС в Україні можна розраховувати на більш стабільні ціни. Проте тут все тримається поки лише на припущеннях. За такими процесами ще потрібно буде слідкувати довгий час.

Кордони без бар’єрів

Ми раділи за оголошення безвізу і журились через закриття кордонів під час пандемії. Однак усе змінила війна.

Для того щоб біженці змогли вільно пересуватися та бути спокійними за своє становище, наскільки це можливо, необхідно членство в ЄС. Тоді усі формальні процедури будуть спрощені, а на перетині кордонів громадян європейських країн часто навіть не перевіряють.

Тому, за бажанням, можна спробувати з часом поїхати навіть відпочити та відновити свій психологічний стан. Хоча ми й так знаємо, що наразі його хочеться підлікувати лише на рідному Чорному чи Азовському морях.

Якісна європейська освіта

І наостанок те, що зробить не лише наше майбутнє, але й наших дітей, більш осяйним. Так, в Україні безліч талановитих та неперевершено розумних людей.

Проте іноді для розвитку їм не вистачає можливостей, оскільки ВНЗ поки ще не додають новітні та актуальні спеціальності до навчальної програми. А система лише трохи почала відходити від радянських принципів.

Після отримання членства українці зможуть отримувати освіту в будь-якій країні ЄС. Все це можливо завдяки уніфікованим вимогам для абітурієнтів європейських країн.

Тому якщо раніше для вступу, скажімо, у Францію потрібно було зібрати валізу документів, то завдяки членству в ЄС необхідно буде переважно лише скласти тест та надати атестат.

При цьому українська освіта теж отримає багато можливостей, оскільки обирати шляхи для її розвитку можна буде самостійно Україні.

Нагадаємо, увесь цивілізований світ згуртувався задля підтримки України у боротьбі з окупантами. Читай, як Європа підтримує Україну.