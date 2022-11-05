Сльози, усмішки й обійми! Українські прикордонники нарешті на рідній землі після полону — перші кадри

Можна лише уявити, що відчуває людина, яка повертається додому після довгих місяців полону. Чи нагадують ці перші кроки на рідній землі про перші кроки у своєму житті, ми навряд ми дізнаємось.
Однак Держприкордонслужба України поділилась з українцями кадрами, на яких зафільмовано перші хвилини та щирі емоції звільнених з полону 19 прикордонників.
Перші кроки наших сталевих Героїв на рідній землі.
Перші кроки наших сталевих Героїв на рідній землі.
Попри усі складнощі, які їм довелось пережити, найперше бажання не задовільнити фізіологічні потреби, а просто почути рідний голос.
Тому отримавши телефон, кожен звільнений одразу набирає добре знайомий номер і говорить прості та водночас зворушливі слова: “Сонце, я вдома”.
Ніхто не стримує сліз щастя, — діляться у Держприкордонслужбі України.
Ніхто не стримує сліз щастя, — діляться у Держприкордонслужбі України.
Обмін відбувся 3 листопада. У той день додому повернулось 107 українських військових, зокрема й 19 прикордонників. Наразі усі бійці проходять медобстеження та чекають на реабілітацію.
Головне, що вони живі та вдома!
Головне, що вони живі та вдома!
Детальніше про обмін полоненими 3 листопада, коли також повернули захисників Азовсталі, читай за посиланням.
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Фото: ДПСУ / Facebook