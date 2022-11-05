Сльози, усмішки й обійми! Українські прикордонники нарешті на рідній землі після полону — перші кадри

Можна лише уявити, що відчуває людина, яка повертається додому після довгих місяців полону. Чи нагадують ці перші кроки на рідній землі про перші кроки у своєму житті, ми навряд ми дізнаємось.

Однак Держприкордонслужба України поділилась з українцями кадрами, на яких зафільмовано перші хвилини та щирі емоції звільнених з полону 19 прикордонників.

Перші кроки наших сталевих Героїв на рідній землі.

Попри усі складнощі, які їм довелось пережити, найперше бажання не задовільнити фізіологічні потреби, а просто почути рідний голос.

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Тому отримавши телефон, кожен звільнений одразу набирає добре знайомий номер і говорить прості та водночас зворушливі слова: “Сонце, я вдома”.

Ніхто не стримує сліз щастя, — діляться у Держприкордонслужбі України.

Обмін відбувся 3 листопада. У той день додому повернулось 107 українських військових, зокрема й 19 прикордонників. Наразі усі бійці проходять медобстеження та чекають на реабілітацію.

Головне, що вони живі та вдома!

Детальніше про обмін полоненими 3 листопада, коли також повернули захисників Азовсталі, читай за посиланням.

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Фото: ДПСУ / Facebook