Росіяни безуспішно атакують Нью-Йорк, але є нюанс: карта бойових дій в Україні 6 травня в режимі онлайн

Російські окупанти не полишають спроб захопити якомога більше територій на карті бойових дій.

Тривають бої як за місто Бахмут, що неодноразово називали фортецею, так і атаки на невеликі села неподалік нього, як, наприклад, селище Нью-Йорк.

Його тезка давно пишається своєю свободою. І хоч ще до 2022 року український населений пункт був практично на лінії фронту, він продовжує боротись за свою незалежність, як і вся Україна.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські чиновники, ймовірно, використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасувань парадів до 9 травня.

Крім того, повідомляється, що Кремль продовжує реформу внутрішніх органів безпеки, зокрема проводить розслідування та арешти. Експерти вважають, що таким чином російське керівництво може діяти, щоб усунути чиновників, які потрапили в немилість, і консолідувати контроль над органами внутрішньої безпеки.

Водночас директорка національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що російські війська, ймовірно, не зможуть провести “великий наступ” у 2023 році через брак боєприпасів і живої сили незалежно від успіху українського контрнаступу.

Росії буде дедалі важче підтримувати “навіть скромні наступальні операції”, якщо Кремль не розпочне обов’язкову мобілізацію або не отримає сторонніх поставок боєприпасів на додаток до існуючих — з Ірану та інших невизначених країн.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що РФ і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області, Зноб-Трубчевська, Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук’янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане, Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом минулої доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Курахове, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Разом з тим здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

Серед них Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області. А також Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово захопленої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Представники мобільних груп погрожують депортацією та конфіскацією майна та здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було збито два ворожих БПЛА типу Shahed-136/131.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили п’ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п’ять важливих цілей противника.

Українського контрнаступу чекає увесь світ. Наші західні партнери допомагають підготуватися до нього якомога швидше та якісніше. Тому Данія та Німеччина передадуть ще 80 танків Leopard Україні — читай у нашому матеріалі, що про це відомо.

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