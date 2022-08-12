Шеринг авто, пенсійне посвідчення та оформлення іпотеки — які функції незабаром з’являться в Дії

Незабаром у застосунку Дія з’являться нові документи в електронному вигляді: пенсійне посвідчення та посвідка на проживання. Проект реалізує Мінцифри за підтримки Програми розвитку ООН.

Віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону про успіхи в диджиталізації країни.

Під час війни Дія продовжила розвиватись. У застосунку вже можна:

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оформити соціальні виплати для людей, які проживають у гарячих точках;

сповістити про пошкоджене майно;

отримати довідку ВПО;

послухати національне радіо та подивитись телебачення;

сповістити про розташування та переміщення ворога тощо.

Уже понад 600 тисяч подали заявку через Дію й понад 400 тисяч успішно зареєстрували статус ВПО та отримали грошову допомогу від держави, — зазначає Федоров.

Та Мінцифри не збирається на цьому зупинятись. Незабаром хочуть відновити послугу щодо шерингу авто, а також дати можливість людям купувати військові облігації через застосунок та оформлювати іпотеку.

Деякі документи переклали англійською, щоб українці за кордоном могли без проблем використовувати застосунок у різних життєвих ситуаціях.

Завдяки тому, що Дія не зберігає персональні дані людей, вона залишається безпечною навіть під час кібервійни.

Мінцифра має й інші корисні програми для українців. Читай, що розповів Михайло Федоров про wi-fi в шкільних укриттях та армію дронів.

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