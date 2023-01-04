Советы

“Кашляю и чувствую слабость. Можно ли принимать антибиотики, мне станет легче?”

Отвечает
Дмитрий Макаров
Дмитрий Макаров

Анестезиолог-реаниматолог

Виктория Мельник, редактор сайта 04 января 2023, 09:00
Можно ли принимать антибиотики при кашле
Фото: Pexels

Советы

“Кашляю и чувствую слабость. Можно ли принимать антибиотики, мне станет легче?”
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Дмитрий Макаров
Дмитрий Макаров
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