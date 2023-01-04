“Кашляю и чувствую слабость. Можно ли принимать антибиотики, мне станет легче?”

Анестезиолог-реаниматолог
Начался сезон гриппа и вирусных болезней. Именно в это время иммунитет человека становится самым слабым из-за недостаточного количества витаминов в организме.
При первых признаках болезни человек должен обратиться к врачу: но стоит ли принимать антибиотики, если кашляешь и чувствуешь слабость? Отвечает анестезиолог и реаниматолог Дмитрий Макаров.
— Кашель — защитная реакция. Иногда кашель может быть не симптом вируса, а следствием вдыхания холодного воздуха.
Лечить кашель антибиотиками не нужно, — уверяет врач. — Ведь антибиотики — это антибактериальные препараты, не влияющие на вирусы.
Лечить кашель антибиотиками не нужно, — уверяет врач. — Ведь антибиотики — это антибактериальные препараты, не влияющие на вирусы.
По словам Дмитрия Макарова, употребление антибиотиков при простуде крайне опасно. Собственно, кроме неэффективности антибиотики могут еще и навредить: из-за побочных действий или привыкания организма к антибактериальным препаратам.
Я бы хотел донести до людей, что бесконтрольное употребление антибиотиков опасно.
Я бы хотел донести до людей, что бесконтрольное употребление антибиотиков опасно.
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Простуду следует лечить только теми препаратами, которые тебе назначает семейный врач. Несколько правил, которые помогут уберечься от сезонной простуды, мы прописали в нашем другом материале.
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