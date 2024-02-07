“Мне нужно удалить родинку. Больно ли это и какие опасности?”

Советы

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Светлана Кочергина

врач-дерматовенеролог

Даниэла Долотова, журналист сайта 07 февраля 2024, 10:30
видалення родимок
Фото: Unsplash

Советы

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