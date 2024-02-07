“Мне нужно удалить родинку. Больно ли это и какие опасности?”

Мысли об удалении родинок могу появиться по разным причинам: будь то из-за личных эстетических предпочтений или из-за беспокойства о своем состоянии здоровья.

Но в любом случае важно знать, как эта процедура проводится и к чему нужно готовиться. Поэтому врач-дерматолог Светлана Кочергина рассказала, что необходимо знать об удалении родинок, что делать после процедуры и как действовать, если образование окажется злокачественным.

Как проходит процедура удаление родинок

Сначала человеку, желающему удалить родинку, придется пройти дерматоскопию. Это безболезненное исследование специальным оптическим прибором, согласно результатам которого врач устанавливает диагноз и решает, каким способом удалять образование.

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На этом этапе врач уже может предварительно определить, доброкачественное или злокачественное образование. Поэтому если у специалиста будет подозрение на серьезный диагноз, то он может дать направление к врачу-онкологу.

Метод удаления родинки выбирают в зависимости от типа, размеров и формы образования. Это может быть удаление радиоволновым ножом или бритвенным методом. Однако оба способа одинаковы по ощущениям, а их результаты не отличаются.

Процесс удаления родинки:

В начале производится местное обезболивание. Обычно это укол анестетика. Он может быть около пяти секунд неприятным, но затем эти ощущения исчезнут, как и чувствительность в месте образования. Затем в течение около пяти минут производится удаление родинки, после чего остается маленькая ранка.

После процедуры удаления родинки врач отправляет на гистологическое исследование, чтобы убедиться, что образование было доброкачественное.

Сколько будет заживать ранка

После процедуры утро будет заживать около одной или двух недель. Сначала она покроется корочкой, а потом отпадет.

В этот период ранка может чесаться, но важно не расчесать корочку, чтобы мог сформироваться эстетический рубец. Также в заживлении помогут обычные шаги:

обрабатывать место удаления антисептиком дважды в день;

ограничить физические нагрузки;

ограничить длительный контакт с водой — купаться придется быстро;

не намыливать место удаления родинки и не тереться мочалкой и полотенцем;

не заклеивать ранку пластырем.

Когда ранка заживает, а корочка отпадет, рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами SPF-50 во избежание пигментации.

Если образование окажется злокачественным

Довольно редко, когда после проведения процедуры удаление родинок оказывается, что образование было злокачественным. Однако если такое случится, тогда пациента направят к врачу-онкологу для консультации. Тогда он сможет определить дальнейший ход лечения.

Вероятно, может потребоваться повторное хирургическое иссечение. После этого в зависимости от стадии можно будет решить, продолжать лечение лучевой/химио/иммунотерапией и удалением лимфоузлов.

Наша кожа ежедневно подвергается воздействию солнечных лучей. Мы можем ярко его чувствовать, например, в солнечную летнюю погоду и использовать только тогда солнцезащитный крем. Однако на самом же деле солнечные лучи способны преодолевать не только облака, но и проходить сквозь окна. Поэтому читай, как правильно выбрать SPF и зачем нужен солнцезащитный крем.

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