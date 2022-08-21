Праздновать, а не бездельничать: когда отмечают Ореховый Спас и что нельзя делать

В этом году украинцы максимально объединились и начали изучать историю и культуру своих предков. Многие знания о нашем прошлом могут рассказать и традиции празднования церковных праздников, таких как, например, Ореховый Спас.

Трудно представить? А если попытаться исследовать и перенять забытые обычаи? К примеру, можно попробовать начать готовиться к зиме 29 августа, когда празднуется Ореховый Спас. Именно так делали наши предки на этот праздник.

Кроме того, можно проверить, насколько хорошо работают приметы украинцев, живших здесь до нас еще сотни лет назад. Если хочешь провести подобный эксперимент, или просто традиционно отпраздновать церковный праздник, тогда читай ниже о приметах и ​​запретах на Ореховый Спас.

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История празднования Орехового Спаса

Также праздник называют днем ​​памяти Нерукотворного Образа Спасителя. По поверью, тяжело больной король Абсгар отправил своего художника к Иисусу, чтобы попросить его прийти и вылечить чиновника.

В случае, если это было невозможно, художник мог изобразить Иисуса. Однако его лицо сияло, а черты на холсте расплывались.

Тогда по одному из вариантов поверья Иисус вытер лицо полотенцем, на котором появилось его нерукотворное лицо. По другой версии он приложил лицо прямо к холсту. После того как король получил изображение святого, он излечился.

29 августа избран как день, когда этот образ был перенесен из города Эдессы, куда его привезли для короля Абсгара, в Константинополь.

У славян название Ореховый Спас возникло благодаря народу, который в этот день начинал собирать только созревшие лесные орехи и освящать их в церкви. Хлебным Спасом праздник называют по привычке людей выпекать в эту дату хлеб.

Какие существуют приметы на Ореховый Спас

Часть примет на Ореховый Спас связана с погодными условиями. Так, к примеру, если в этот день журавли начали улетать на юг, то это значит, что праздник Покрова 14 октября будет морозным. А вот если начался дождь с грозой, то вся осень будет в основном теплой.

Также существовали приметы по поводу и будущего урожая. Если в этом году удастся собрать много орехов, в следующем будет немало хлеба.

Кроме того, с помощью орехов можно попытаться предсказать свою судьбу. Все достаточно просто – каким будет его вкус, таким будет и следующий год.

Спелый орех предвещает приход большой любви, незрелый предполагает важные новости, горький свидетельствует о будущих проблемах, а гнилой ведет к беде. Если удастся найти двойной орех – жди финансового благополучия.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Запретов на Ореховый Спас не так много, как в предыдущих двух Спасах. Однако придерживаться их будет даже интересно.

На Ореховый Спас запрещено:

ссориться и злословить

бездельничать и лениться

отказывать в помощи нуждающимся

А чтобы узнать, какие еще особенные дни ждут тебя в этом месяце, смотри церковный календарь на август.

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