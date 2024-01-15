Чи можна купатися при температурі: варто ризикувати чи ні

Майже в кожного в житті виникало питання, чи можна приймати ванну, душ, мити голову, коли здоров’я дало збій. З’явились застудні чи інфекційні прояви: слабість, нежить, кашель, температура? У нашому матеріалі читай про те, чи можна купатися при температурі з застудою.

Чи можна купатися при температурі

Людина сама встановлює для себе певні обмеження, коли відчуває, що у неї піднялася температура. Купатись чи не купатись, підкаже тобі твій організм.

Ми звернулися за коментарем до сімейної лікарки-терапевтки Ольги Голубовської. Вона не рекомендує приймати душ або ванну, якщо в людини жар, особливо якщо температура вища за +38°C. Це пов’язано з тим, що гарячий душ або ванна можуть підвищити температуру тіла і посилити лихоманку. За її словами, коли фізичний стан дозволяє, та термометр не показує високих позначок температури, то, за бажанням, недовгі обмежені гігієнічні процедури можливі.

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Особливо, коли ви вже довго хворієте і постійно пітнієте. Але терапевтка наголосила, що у випадку прийняття водних процедур при невеликій температурі, все ж краще приймати душ, а не ванну.

Треба пам’ятати — переохолоджувати тіло не можна: вода не повинна бути надто холодною або, навпаки, гарячою. Час прийняття душу потрібно скоротити до мінімуму.

Похід в баню або сауну потрібно категорично скасувати.

Чи можна приймати ванну при температурі

Коли є сильна слабість і висока температура — однозначно потрібно дотримуватись постільного режиму і почекати з прийняттям водних процедур.

Якщо стан людини дозволяє здійснювати гігієнічні процедури, то варто їх проводити увечері, щоби зразу після гігієнічних водних процедур лягти в ліжко. Після купання треба відразу одягти сухий одяг, оптимально — зручний і комфортний домашній костюм.

Деяким людям протипоказано митися при завищеній температурі, це може значно погіршити фізичний стан: гіпертонікам, людям які страждають порушенням кровообігу та захворювання суглобів.

Коли у тебе висока температура, важливо приділяти особливу увагу чистоті та гігієні, щоб уникнути поширення мікробів і запобігти ризику інфекції.

Рекомендації:

Користуйся одноразовими серветками. Уникай спільного використання особистих речей. Часто мий руки водою з милом протягом дня, особливо перед їдою. Протирайся вологою губкою. Міняй одяг і постільні приналежності. Користуйся дезінфекційним засобом для рук.

Крім того, важливо пити та багато відпочивати, щоб допомогти організму боротися з інфекцією, що викликала лихоманку.

Вибір за тобою. Пам’ятай, головне не зашкодити.

А наша стаття, з порадами сімейної лікарки як правильно лікувати застуду, допоможе тобі полегшити симптоми ГРВІ та подолати хворобу.

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