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Сила жінки-матері: у Франківську мами загиблих воїнів взяли участь в символічній фотосесії

Ірина Тимчишин 05 Червня 2025, 20:00

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