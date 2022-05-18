Вперше побачила своїх дітей: історія жінки, якій врятували зір у Львові

Лікарі вміють творити справжні дива. Нещодавно вони врятували очі жінки з вродженою вадою зору, через яку вона ще ніколи не бачила своїх трьох донечок.

Після початку повномасштабного вторгнення Наталя Коваль з дітьми та чоловіком виїхали з села Новоселівка на Донеччині евакуаційним потягом до Львова.

Адже в переддень війни 23 лютого вона народила свою третю донечку, Валю, безпека дітей була понад усе.

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22 річна Наталя страждає від вроджених катаракт на обох очах. Це захворювання пов’язане з помутнінням кришталика ока, що спричинює різні ступені розладу зору.

Навіть обличчя дітей не бачила, як вони росли, бо все, що я бачу — розмите.

Жити з цією вадою було важко, через проблеми із зором служби соціальної опіки були змушені забрати старшу доньку Наталі, бо вона була не в змозі за нею доглянути.

Це спонукало піти у спеціальну школу для слабозорих, там її навчили готувати, прибирати та доглядати за дітьми.

Наталя Коваль дізналася про те, що за кордоном українцям є можливість безкоштовно зробити операцію від катаракти, та Львівські медики підказали, що можуть зробити таку операцію і тут.

Волонтери допомогли жінці зібрати необхідну суму, а львівські медики провели успішне лікування.

Коли є вроджені катаракти, вони не дозволяють нормально розвиватися зоровому аналізатору, тобто очкові, то потрібно оперувати відразу до року часу.

Керівниця центру мікрохірургії ока Тетяна Смаль розповіла, що з якоїсь причини жінці одразу не надали допомогу, можливо, що була ймовірність того, що вона може не бачити достатньо для того, щоб себе обходити.

Після операції Наталя вперше змогла побачити своїх донечок, що свідчить про її успішність.

Звісно, відчуття неможливо передати словами.

Наталя Коваль жартує, що її чоловік анітрохи не змінився, навіть погарнішав, бо раніше вона не дуже чітко могла його бачити.

Зараз родина тимчасово оселилася у Львові, а Наталя тішиться, що нарешті її головна мрія — бачити — здійснилася. Тепер вона хоче побачити на власні очі Лондон.

Якщо тебе щось турбує, то не варто гаяти час, треба звертатися до лікаря. Дуже часто, особливо коли захворювання стосуються статевих органів, до лікарів не звертаються.

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