Люди

Вперше побачила своїх дітей: історія жінки, якій врятували зір у Львові

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 18 Травня 2022, 19:25
Наталя Коваль

Більше відео
0:03:02
Українські жінки-військові
Я не дівчинка, я — військовослужбовець: історії українських захисниць на війні
0:04:01
У Києві попрощались з Леонідом Кравчуком
Завжди обирав курс демократичного розвитку! У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
0:04:01
Як знайти прихисток в Польщі
Кілограм цукру — 120 грн: що розповідають люди, яким вдалося вирватися з окупації на Херсонщині
0:05:11
Леонід Кравчук
Ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну — чим відзначився Леонід Кравчук та коли прощання з політиком
Дивитись більше

Останні відео
0:02:15
Наталя Коваль

Вперше побачила своїх дітей: історія жінки, якій врятували зір у Львові
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжать. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Виплати українським культурним діячам в Європі
Можливість творити: країни ЄС надають фінансову допомогу українським діячам культури
0:03:58
Які наслідки ракетного удару по Миколаєву 18 травня
Будинки вигоріли вщент: які наслідки ракетного удару по Миколаєву 18 травня
Евакуація з Азовсталі
Евакуація українських військових з Азовсталі — все, що відомо про порятунок героїв Маріуполя
0:06:39
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Ми пам’ятаємо про Крим! Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
0:03:02
Українські жінки-військові
Я не дівчинка, я — військовослужбовець: історії українських захисниць на війні
Руйнування після вибухів у Дніпрі
Потужні вибухи у Дніпрі та Харкові: що відомо та які руйнування
0:02:41
Кияни пересідають на велосипеди як вплинула паливна криза
Київ пересідає на велосипеди та електротранспорт — чи пішла паливна криза на користь
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 18 травня
Більше відео
воєнний стан в Україні
Читати далі
Воєнний стан в Україні продовжать. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь