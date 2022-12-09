Макияж на Новый год 2023: модные идеи, чтобы быть самой стильной

У многих девушек в этом году нет настроения на то, чтобы сильно наряжаться на Новый год 2023.

Если ты еще думаешь над тем, в каком образе встречать год Водяного Кролика, в первую очередь нужно позаботиться о наряде, а потом — о том, как будет выглядеть твое лицо.

Макияж на Новый год 2023: лучшие идеи — ищи в материале.

Сейчас также смотрят

Макияж на Новый год 2023: самые модные тренды

В этом году определенно царит тренд на натуральность. Многие девушки отдают предпочтение “макияжу без макияжа”, а не smokey-eyes.

Такой метод подразумевает сохранение максимальной естественности и нежности, чистоты и свежести.

Он позволяет подчеркнуть природную красоту лица. Также в моде яркие и необычные стрелки на веках.

Новогодний макияж 2023: лицо

В первую очередь, если ты делаешь макияж самостоятельно, необходимо качественно выровнять тон.

Это — фон для необычных акцентов (глаз и губ).

Сильный блеск при этом делать не нужно. Главное — не переборщить, чтобы было среднее сияние и сохранилась матовость кожи.

Макияж на Новый год 2023: что делать с бровями

В этом году в моде — брови натурального цвета и формы. Поэтому макияж бровей нужно делать без четкого контура, с легким зачесом.

Следует подкрасить волоски и уложить их с помощью щетки и геля.

Также в моду входят очень тонкие брови (в виде ниточек). Если это — твой вариант, то экспериментируй!

Новогодний макияж 2023: акцент на глаза

Если ты решилась делать смоки айс, то можно сосредоточится не только на классике, но и сделать глаза более выразительными с помощью цветной туши или ярких стрелок.

Также можно преобразиться с помощью голливудского макияжа: черных стрелок и красных губ.

С помощью теней можно преобразить веки, сделать стрелки черного, синего, желтого, фиолетового, зеленого или красного цветов и подчеркнуть все тушью.

Макияж на Новый год 2023: как выделить губы

Если делаешь нюдовый макияж, губы выделять не стоит.

А если хочешь встречать Новый год смело, то накрась их модными оттенками.

В сезоне 2022–2023 модными цветами помад являются:

бордовый;

красный;

нюдовый;

персиковый;

помада с переливами.

Также лучше не делать сильный контур губ. Помада должна быть слегка размытой, чтобы был эффект зацелованных губ.

Ранее мы рассказывали, что надеть на Новый год.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!