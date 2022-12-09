Макияж на Новый год 2023: модные идеи, чтобы быть самой стильной

У многих девушек в этом году нет настроения на то, чтобы сильно наряжаться на Новый год 2023.
Если ты еще думаешь над тем, в каком образе встречать год Водяного Кролика, в первую очередь нужно позаботиться о наряде, а потом — о том, как будет выглядеть твое лицо.
Макияж на Новый год 2023: лучшие идеи — ищи в материале.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????Маргарита???? (@margarita23belanova)
Допис, поширений ????Маргарита???? (@margarita23belanova)
В этом году определенно царит тренд на натуральность. Многие девушки отдают предпочтение “макияжу без макияжа”, а не smokey-eyes.
Такой метод подразумевает сохранение максимальной естественности и нежности, чистоты и свежести.
Такой метод подразумевает сохранение максимальной естественности и нежности, чистоты и свежести.
Он позволяет подчеркнуть природную красоту лица. Также в моде яркие и необычные стрелки на веках.
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Допис, поширений МАКИЯЖ | МИНСК (@selena_makeup_by)
В первую очередь, если ты делаешь макияж самостоятельно, необходимо качественно выровнять тон.
Это — фон для необычных акцентов (глаз и губ).
Это — фон для необычных акцентов (глаз и губ).
Сильный блеск при этом делать не нужно. Главное — не переборщить, чтобы было среднее сияние и сохранилась матовость кожи.
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Допис, поширений Свадебный стилист Москва (@makeup77_zulfiya)
В этом году в моде — брови натурального цвета и формы. Поэтому макияж бровей нужно делать без четкого контура, с легким зачесом.
Следует подкрасить волоски и уложить их с помощью щетки и геля.
Следует подкрасить волоски и уложить их с помощью щетки и геля.
Также в моду входят очень тонкие брови (в виде ниточек). Если это — твой вариант, то экспериментируй!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АЛИНА • ДИРЕКТОР ШКОЛЫ МАКИЯЖА (@alisha.df)
Допис, поширений АЛИНА • ДИРЕКТОР ШКОЛЫ МАКИЯЖА (@alisha.df)
Если ты решилась делать смоки айс, то можно сосредоточится не только на классике, но и сделать глаза более выразительными с помощью цветной туши или ярких стрелок.
Также можно преобразиться с помощью голливудского макияжа: черных стрелок и красных губ.
Также можно преобразиться с помощью голливудского макияжа: черных стрелок и красных губ.
С помощью теней можно преобразить веки, сделать стрелки черного, синего, желтого, фиолетового, зеленого или красного цветов и подчеркнуть все тушью.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ВИЗАЖИСТ МАКИЯЖ БОРИСОГЛЕБСК (@vlasova_makeup)
Допис, поширений ВИЗАЖИСТ МАКИЯЖ БОРИСОГЛЕБСК (@vlasova_makeup)
Если делаешь нюдовый макияж, губы выделять не стоит.
А если хочешь встречать Новый год смело, то накрась их модными оттенками.
А если хочешь встречать Новый год смело, то накрась их модными оттенками.
В сезоне 2022–2023 модными цветами помад являются:
Также лучше не делать сильный контур губ. Помада должна быть слегка размытой, чтобы был эффект зацелованных губ.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина-ВИЗАЖИСТ| СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ Спб ПИТЕР (@katya_mezko)
Допис, поширений Екатерина-ВИЗАЖИСТ| СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ Спб ПИТЕР (@katya_mezko)
Ранее мы рассказывали, что надеть на Новый год.
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