Можно ли купаться при температуре: стоит рисковать или нет

Практически у каждого в жизни появлялся вопрос, можно ли принимать ванну, душ, мыть голову, когда здоровье дало сбой. Появились простудные или инфекционные проявления: слабость, насморк, кашель, температура? В нашем материале читай о том, можно ли купаться при температуре с простудой.

Можно ли купаться при температуре

Человек сам устанавливает для себя определенные ограничения, когда чувствует, что у него поднялась температура. Купаться или не купаться, подскажет тебе твой организм.

Мы обратились за комментарием к семейному врачу-терапевту Ольге Голубовской. Она не рекомендует принимать душ или ванну, если у человека жар, особенно если температура выше +38°C. Это связано с тем, что горячий душ или ванночка могут повысить температуру тела и усилить лихорадку. По ее словам, когда физическое состояние позволяет и термометр не показывает высоких отметок температуры, то, по желанию, недолгие ограниченные гигиенические процедуры возможны. Особенно, когда вы уже долго болеете и постоянно потеете.

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Но терапевт подчеркнула, что в случае принятия водных процедур при небольшой температуре, все же лучше принимать душ, а не ванну.

Надо помнить, что переохлаждать тело нельзя: вода не должна быть слишком холодной или, наоборот, горячей. Время принятия душа нужно сократить до минимума.

Поход в баню или сауну нужно категорически отменить.

Можно ли принимать ванну при температуре

Когда есть сильная слабость и высокая температура — однозначно нужно соблюдать постельный режим и подождать с принятием водных процедур.

Если состояние человека позволяет осуществлять гигиенические процедуры, то следует их проводить вечером, чтобы сразу после гигиенических водных процедур лечь в постель. После купания нужно сразу надеть сухую одежду, оптимально — удобный и комфортный домашний костюм.

Некоторым людям противопоказано мыться при повышенной температуре, это может значительно ухудшить физическое состояние: гипертоникам, людям, страдающим от нарушений кровообращения и заболеваний суставов.

Когда у тебя высокая температура, важно уделять особое внимание чистоте и гигиене, чтобы избежать распространения микробов и предотвратить риск инфекции.

Рекомендации:

Пользуйся одноразовыми салфетками. Избегай совместного использования личных вещей. Часто мой руки водой с мылом в течение дня, особенно перед едой. Протирайся влажной губкой. Меняй одежду и постельные принадлежности. Пользуйся дезинфицирующим средством для рук.

Кроме того, важно пить много жидкости и много отдыхать, чтобы помочь организму бороться с инфекцией, вызвавшей лихорадку.

Выбор за тобой. Помни, главное не навредить.

А наша статья, с советами семейного врача, как правильно лечить простуду, поможет тебе облегчить симптомы ОРВИ и преодолеть болезнь.

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