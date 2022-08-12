Ексклюзивний патріотичний одяг — у Черкасах розмальовують футболки для поранених захисників

Патріотичний одяг на допомогу ЗСУ. У Черкасах перетворюють звичайні футболки на ексклюзив.
Марина Сухенко вишиває патріотичні цитати. Частину виторгу донатить українській армії. А Ольга Курська разом із дитячим батальйоном розмальовують футболки для поранених у шпиталях.
Запит на патріотичні написи в українців посилився на початку березня, розповідає майстриня. Спочатку Марина вишила на своєму худі контури України. Потім – для сестри. А далі зрозуміла, що може не лише людей радувати, а й допомагати так нашим бійцям.
Ціна вишитої футболки — 560 гривень.
Я це все розпочала тоді, коли в мене був простій на робочому місці і я не працювала. Я вирішила, що можу цим допомагати, — каже майстриня Марина.
Я це все розпочала тоді, коли в мене був простій на робочому місці і я не працювала. Я вирішила, що можу цим допомагати, — каже майстриня Марина.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про підтримку тих, хто зараз воює за нашу незалежність.