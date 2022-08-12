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Ірина Цимбал 12 Серпня 2022, 10:00

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Ексклюзивний патріотичний одяг — у Черкасах розмальовують футболки для поранених захисників
Ексклюзивний патріотичний одяг — у Черкасах розмальовують футболки для поранених захисників
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Кубанська Народна Республіка: як Росія знищувала українську ідентичність на теренах сучасної Кубані
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