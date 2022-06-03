Відлуння руйнації на Київщині. Як музиканти творчістю привертають увагу до війни в Україні

Концерт на розбитих російських танках — це не танці на кістках, а привернення уваги до проблем України. Проект Відлуння руйнації вже увосьме організовує подібну акцію.

Цього разу гурт Очеретяний кіт зіграв свою відому пісню Джавелін біля села Дмитрівка на Київщині, яке на початку вторгнення зайняли окупанти.

В цьому селі досі не прибрали колону ворожої техніки, місцеві привели на екскурсію дітей, які тепер бачать те, що багато десятиліть тому пережили їхні прадіди.

Село було майже порожнім, коли в ньому перебували російські військові, у ньому лишилося 11 людей. Вороги ховали танки між хатами, а з місцевих мешканців — знущалися.

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Мешканці села розказують, що досі переживають стрес й починають хвилюватися, коли чують, як поруч гучно проїхала машина.

Місцева жителька Галина зі сльозами згадує, як російські військові знущалися з неї та зізнається, що страшно було вийти з двору.

Нині 14 танків стоять біля села, ніби привиди, тож волонтери використали локацію для свого проекту. Метою Відлуння руйнації є привернення уваги до проблеми в Україні через мистецтво. Також волонтери під час проекту наголошують, що для перемоги України нам потрібна зброя.

Ми показуємо, що наша творчість сильніша за будь-яку техніку, — каже продюсер гурту Очеретяний кіт Сергій Тягнирядно.

— Якщо під час війни не абстрагуватися психологічно, то можна зійти з глузду. Ми використовуємо все, щоб дати силу та енергію тим, хто знаходиться в розпачі, — каже лідер гурту Роман Кріль.

До заходу приєдналася також Територіальна оборона Київщини. Кажуть, що саме Джавеліни перетворили танки на непотріб.

Київська область одна з тих, хто найбільше постраждала від російських окупантів, тисячі людей залишилися без домівок. Раніше ми розповідали про відкриття модульного містечка в Бородянці.