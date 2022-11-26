Шанс на возз’єднання сім’ї: зворушлива історія пенсіонерки, яка шукає родину

Віра Миколаєнко — пенсіонерка, яка шукає родину. Де брат, його донька і дружина, чи живі, чи в порядку — дізнатися жінка не змогла. Вдома лише постійно дивилась новини, аби розуміти, яка ситуація в Рубіжному.

Пенсіонерка розповідає, що спочатку під час телефонних розмов було чутно вибухи. З часом вони лише ставали гучнішими, а потім брат повідомив, що в них на околицях бігають окупанти.

Жінка ділиться, що все одно усі надії та сподівання були на те, що колись родині вдасться возз’єднатись.

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Хочеться швидше його побачити, обійняти.

Більш тривожні новини, ніж з Рубіжного, пані Віра отримувала хіба з Маріуполя. Там лишилась її двоюрідна сестра. Вона вже й не сподівалась, що рідна людина залишилася в живих.

Та за кілька місяців сусідка показала їй фото, де змучена жінка з тимчасово окупованого Криму просила про допомогу, бо дуже хотіла повернутися додому — в Україну. І пенсіонерка завагалася, чи не може вона бути її сестрою.

Команді ДНК. Свої вдалося знайти помічників, які на тимчасово окупованій території АР Крим, які змогли взяти біоматеріал у цієї жінки.

Ця історія одна з дев’яти, за якими зняли перший від початку повномасштабної війни сезон проекту. Усе — щоб допомогти поєднати родини, інколи навіть рятуючи людей з окупації.

Керівниця проекту ДНК.Свої Юлія Поборуєва розповідає, що особливі миті щасливих зустрічей і є причиною, заради якої працює вся команда.

Коли оця фінальна точка відбувається…Я ж кажу, плачуть усі. Оператори, режисери, журналісти. Це неймовірно.

Ведуча Тетяна Висоцька ділиться, що саме відчуття єднання закладене в головну ідею проекту ДНК.Свої.

Це відчуття єднання, що ти в колі своїх, що ви всі разом відчуваєте дуже схожі емоції, що ви разом переживаєте ось цей біль, ось це надихає.

Чи й справді сестра пані Віри опинилася в окупованому Криму? Чи змогли її звідти вивезти? Та чи зустрінеться пані Віра із братом? Це в ефірі телеканалу СТБ побачите вже в неділю о 18:50.

Коли його бачили востаннє, він прокричав Слава Україні! А в садку знайшли закопаним щоденник, який просив передати Збройним Силам України після звільнення рідної Капитолівки. Наприкінці березня в селі поблизу Ізюма на Харківщині окупанти полонили його. Читай трагічну історію дитячого письменника Володимира Вакуленка.

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