“С началом войны ребенок отказывается спать отдельно. Что делать и как вернуть его к кроватке?”

Ко мне обращаются родители, чьи дети после начала войны стали бояться спать наедине. Это касается даже тех семей, которые находятся в безопасности за рубежом.

Мамы и папы спрашивают, как помочь своему малышу снова начать спать самостоятельно.

Прежде всего, родителям следует понять, что такое поведение временное. Она исчезнет, ​​когда к ребенку вернется чувство безопасности.

До того момента не заставляй малыша спать отдельно. Когда он напуган — это точно не время воспитывать самостоятельность.

Помоги ребенку освободить свои негативные эмоции, которые мешают засыпать. Это можно сделать благодаря играм, рисованию, танцам и т.д.

Ребёнок может пока не понимать своих эмоций. Поэтому следует ему объяснить, что злоба, паника, страх, тревога — это все естественно.

А еще хорошей идеей станет разделение собственного пространства. Когда ребенок сам обустроит свою комнату, то, вероятно, захочет спать самостоятельно в новом красивом месте.

Кроме того, можно создать для ребенка приятные ассоциации со сном отдельно от родителей. К примеру, делай легкий массаж малышу только в этой комнате.

А если ребенок все-таки согласился спать самостоятельно, то обязательно похвали его за это: “Ты такой(-а) молодец! Я горжусь своим самостоятельным мальчиком/девочкой”.

Не забудь позаботиться о комфорте малыша во время сна. Например, если кровать ребенка стоит у окна, где светят фонари, то сдвинь ее в другую сторону.

А еще ребенок будет спокойнее, когда будет точно знать, как действовать в тех или иных жизненных ситуациях. В Украине вышло бесплатное руководство по правилам для детей от МВД. Читай, где его можно скачать.

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