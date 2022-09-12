Советы

“С началом войны ребенок отказывается спать отдельно. Что делать и как вернуть его к кроватке?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Елена Яковлева, редактор сайта 12 сентября 2022, 11:00
Дитина боїться спати сама в кімнаті - що робити
Фото: Unsplash

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Советы

“С началом войны ребенок отказывается спать отдельно. Что делать и как вернуть его к кроватке?”
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