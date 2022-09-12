“С началом войны ребенок отказывается спать отдельно. Что делать и как вернуть его к кроватке?”

Психолог
Ко мне обращаются родители, чьи дети после начала войны стали бояться спать наедине. Это касается даже тех семей, которые находятся в безопасности за рубежом.
Мамы и папы спрашивают, как помочь своему малышу снова начать спать самостоятельно.
Прежде всего, родителям следует понять, что такое поведение временное. Она исчезнет, когда к ребенку вернется чувство безопасности.
Прежде всего, родителям следует понять, что такое поведение временное. Она исчезнет, когда к ребенку вернется чувство безопасности.
До того момента не заставляй малыша спать отдельно. Когда он напуган — это точно не время воспитывать самостоятельность.
Помоги ребенку освободить свои негативные эмоции, которые мешают засыпать. Это можно сделать благодаря играм, рисованию, танцам и т.д.
Ребёнок может пока не понимать своих эмоций. Поэтому следует ему объяснить, что злоба, паника, страх, тревога — это все естественно.
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Допис, поширений Андрій Жельветро (@andrey.zhelvetro)
А еще хорошей идеей станет разделение собственного пространства. Когда ребенок сам обустроит свою комнату, то, вероятно, захочет спать самостоятельно в новом красивом месте.
Кроме того, можно создать для ребенка приятные ассоциации со сном отдельно от родителей. К примеру, делай легкий массаж малышу только в этой комнате.
А если ребенок все-таки согласился спать самостоятельно, то обязательно похвали его за это: “Ты такой(-а) молодец! Я горжусь своим самостоятельным мальчиком/девочкой”.
Не забудь позаботиться о комфорте малыша во время сна. Например, если кровать ребенка стоит у окна, где светят фонари, то сдвинь ее в другую сторону.
А еще ребенок будет спокойнее, когда будет точно знать, как действовать в тех или иных жизненных ситуациях. В Украине вышло бесплатное руководство по правилам для детей от МВД. Читай, где его можно скачать.
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