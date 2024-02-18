Шоу-биз

Фильм о войне и внутренней борьбе украинцев: Дэвид Питер Генсен взялся за документальную ленту об Украине

Виктория Мельник, журналист сайта 18 февраля 2024, 11:00
фильм о войне
Фото: Instagram

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