Фильм о войне и внутренней борьбе украинцев: Дэвид Питер Генсен взялся за документальную ленту об Украине

Об Украине сейчас говорят на многих мировых площадках. В наших интересах — увеличивать популярность украинского, пока на это есть запрос. Ведь как в истории событий, так и среди именитых фигур — нам есть чем гордиться.

Стало известно, что датский режиссер Дэвид Питер Генсен работает над документальным фильмом об украинской группе Антитела. Лента должна в очередной раз напомнить зрителю за границей о полномасштабной войне в Украине и рассказать истории людей, которые сейчас защищают эту землю.

Что известно о фильме и почему Дэвид Питер Генсен взялся за воплощение такой идеи, расспросили в интервью Факты.Life журналисты Татьяна Штерева и Даниил Самсонов. Мы выделили главное и рассказываем тебе.

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Фильм о войне в Украине: Дэвид Питер Генсен

Сам режиссер родом из Дании, но проживает он в США, в Нью-Йорке. Вспоминает, что когда началось полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, сразу включил новости и следил за освещением событий.

— Тогда я стал искать возможность начать работу над фильмом об Украине. Я просмотрел множество новостей, статей и другой информации. Так увидел клип группы Антитела, участники которого пошли защищать свою страну, — говорит Дэвид Генсен.

Он подумал, что это интересная история и связался со своим продюсером в Украине. Уже тот — с участниками группы Антитела.

Сначала мы хотели сделать короткометражную документалку, но после нашей первой поездки сюда на три недели, я понял, что эта история гораздо больше — мы должны сделать более длинный фильм, — делится режиссер.

Известно, что лента расскажет историю группы, участники которой поставили музыкальную карьеру на паузу и пошли защищать свою страну.

— Это фильм о внутренней борьбе, когда человек делает выбор: быть на передовой или использовать музыку для распространения информации о войне в Украине, — объясняет Дэвид Питер Генсен.

Конечно, не обойдется и без любви: в фильме также будет рассказ об отношениях между фронтменом группы Тарасом Тополеем и его женой Еленой.

Как отметил режиссер, на фоне главной темы — выбора, который каждый день делают украинцы, — будет использована музыка, группа и военный фон.

— Меня поразила доброжелательность украинцев, ваше гостеприимство и главное — как нация объединилась, чтобы бороться в этой войне, — подытожил датский режиссер.

Фильмы о войне готовятся и в Украине. О двух таких лентах мы писали раньше — читай в другом материале.

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