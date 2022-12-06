Молитвы лишней не бывает. Когда праздновать Рождество Христово и можно ли дважды

Анастасия Грубрина, редактор сайта 06 декабря 2022, 14:00
Коли святкувати Різдво в Україні і чи можна двічі
Фото: Pexels

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