Молитвы лишней не бывает. Когда праздновать Рождество Христово и можно ли дважды

Украинцы празднуют Рождество тогда, когда им хочется — по старому или новому стилю, ведь так разрешила церковь. Тем, кто еще не определился, митрополит ПЦУ Александр Драбинко ответил, когда праздновать Рождество в Украине и можно ли дважды — читай в материале.

Когда праздновать Рождество в Украине и можно ли дважды

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Драбинко сообщил, что церковь может праздновать Рождество по обоим календарям — Новоюлианскому и Григорианскому.

Пока еще нельзя сказать, какие церкви когда будут проводить праздничные службы — пока преимущество на стороне 7-го января. Но и 25-го декабря, вместе с Европой, хотят отмечать Рождество значительная часть украинцев. Однако, если возникают спорные ситуации в семьях или общинах, священнослужители объяснили, когда праздновать.

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Знайте, лишней молитвы не бывает. Если говорить по-богословски, то мы Рождество отмечаем по каждой Божественной литургии, которую завершаем, то есть 365 раз в год, — рассказал митрополит.

Во время Божественной литургии упоминаются Евангельские события, среди которых и Рождество, и Воскресение, и Голгофа, и Вознесение Господа на небеса. Поэтому нет греха в том, когда праздновать Рождество.

Священнослужители рассказывают, что точную статистику, кто когда праздновал, мы сможем увидеть после 7-го января. В этом году активность обсуждений темы в интернете очень высокая, ведь она очень важна.

Ранее мы рассказывали, созрело ли общество к празднованию Рождества 25-го декабря.

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