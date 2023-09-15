Любишь красивые весенние клумбы? Люби и осенью крокусы сажать: советы садоводам

Не все садоводы и знатоки цветов любят крокусы: нежные и хрупкие цветы, просыпающиеся весной, радуют глаз каждого! Но для хорошего весеннего букета крокусов следует знать о сроках посадки цветов осенью.

Как и когда сажать крокусы и как совершается посадка, подробно расскажем тебе в нашем материале.

Когда сажать крокусы

Начинающим садоводам стоит знать, что сажать луковички крокусов стоит осенью, чтобы они зацвели ранней весной.

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Высаживать крокусы нужно за несколько недель до ощутимых холодов, чтобы луковичка успела развиться и пустить корни.

Для того чтобы получить первые букеты цветов весной, сажать крокусы нужно в период с середины сентября до начала ноября.

Однако здесь тоже существуют исключения: в северные регионы Украины похолодания приходят быстрее, поэтому высаживать крокусы здесь можно и раньше. На Юге — наоборот: сажать крокусы можно ближе к зиме.

Подготовка и посадка крокусов осенью

Для начала следует подготовить сами луковицы цветов. Подготовительные процессы нужно сделать для того, чтобы обезопасить растение от болезней.

Для профилактики садоводы советуют смачивать луковицу в растворе фунгицида, также можно использовать стимуляторы роста, однако — необязательно.

Ни в коем случае не проращивай крокус перед посадкой осенью и не удаляй чешуйки: так ты только повредишь растению.

Сажать крокусы нужно на безветренной, солнечной части земли.

Также обрати внимание, что крокусы не любят чрезмерной влаги, поэтому лучше, чтобы на месте высадки крокусов не было много снега зимой.

Как правильно посадить крокусы осенью

Почва должна быть дренированной, плодородной и легкой. Скопай землю на месте будущей посадки крокусов. Добавь немного песка, перегноя. Каждую луковицу следует сажать на глубину от пяти до десяти сантиметров. Чем больше луковица — тем глубже её нужно сажать.

Особого ухода крокусы не требуют, удобрения можно вносить аж весной.

Ещё одни цветы, хорошо сочетающиеся и живущие вместе с крокусами — тюльпаны. Как правильно сажать тюльпаны осенью, мы писали в нашем другом материале.

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