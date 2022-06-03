100 дней войны и победы украинцев: какими героическими поступками отличились удивительные люди Украины

Удивительные люди, суперагенты и нереалистичные гении – таковы были герои в представлениях творцов всех романов, фильмов и сериалов. Каждый год создавались новые истории, рассказывающие человечеству о настоящей доблести.

Однако кто мог предположить, что настоящий героизм миру покажут не на страницах книг или кинотеатрах, а в новостях о борьбе украинцев за свою свободу и независимость Украины.

Наши люди и сами того не ожидали и до сих пор не признают свою удивительность. Говорят, просто делали то, что могли. Просто чувствовали, что это необходимо.

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Азовсталь

Невозможно говорить о героизме и не упомянуть в первую очередь защитников Мариуполя, державших оборону в осаде в течение 86 дней.

Без дополнительных боеприпасов, достаточного количества пищи, воды и медикаментов украинские военные сделали то, о чем не мечтали голливудские режиссеры когда-то снять фильм.

Только после почти трехмесячной обороны защитники получили приказ сохранить жизнь и здоровье личного состава, после чего их эвакуировали. Сейчас герои Украины находятся в плену, а операция по их освобождению еще продолжается.

Анастасия Тихая

Анастасия Тихая всегда любила животных. Она вместе со своим мужем Артуром еще задолго до начала войны начала спасать бездомных котов и собак.

Именно она попала в объектив американского фотографа, пытаясь вывести всех своих любимцев из охваченного войной Ирпеня. В общей сложности девушке удалось спасти около 15 собак, пять кошек, хамелеона, черепаху, хомяка и паука.

Легенда о Призраке Киева

В первые дни полномасштабной войны в сети начали появляться первые сообщения о невероятном пилоте, который сбивал десятки вражеских самолетов.

Украинские девушки так мечтали познакомиться с ним, кто-то уже начал подготовку к новому сезону шоу Холостяк. Однако впоследствии командование Воздушных сил ВСУ опровергло существование одного единственного героя, уничтожающего врага с невероятной скоростью.

Оказалось, что Призрак Киева – это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы.

Конотопские ведьмы

Уже через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оказалось, что нашу государственность защищают не только военные, но и мистические силы.

Так, когда враг пытался заехать в Конотоп Сумской области, получил предупреждение от местных жителей – здесь живут конотопские ведьмы, поэтому берегись.

Конечно же, все это шутки, но возможно эффективность проклятий украинской женщины может измеряться и количеством ликвидированных вражеских солдат.

Украинские медики

Как и в случае с Призраком Киева, невозможно выделить хотя бы одного врача, поскольку каждый из них сейчас герой медицинского фронта.

Например, Ирина Язова во время оккупации Бучи принимала роды под обстрелами и до последнего оставалась рядом с ранеными, чтобы подарить им шанс выжить.

Хирург Эдуард Хорошун организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и эвакуировал раненых.

Пластический хирург Александр проводит по четыре – шесть операций в день. Все, чтобы не только спасти жизнь, но и сохранить раненым украинским военным их привычный облик.

А вот детский нейрохирург Павел Николаевич 46 дней прожил на работе в больнице Охматдет, где оперировал больных и раненых всех возрастов.

Украинская Мадонна

Фото Ольги облетели соцсети в считанные минуты. Люди назвали ее украинской Мадонной, потому что женщина прикрыла собой младенца при обстреле российских войск.

В ее доме снесло одну стену. Но самое важное Ольга сохранить сумела — семью, малыша и любовь в сердце.

Проводница, спасавшая жизни

Весь жизненный путь Натальи Бабичевой переплелся с путями Укрзалізниці, где она проработала 27 лет. Поэтому свое место на войне женщина долго не искала.

Говорила, что все, что может сделать, единственный вариант, чем может помочь в этой войне — вывозить людей. Что и делала до своего последнего вздоха, спасши бесчисленное количество жизней.

Мирные жители Херсона

До сих пор херсонцы находятся под оккупацией. Однако это не останавливает их перед лицом борьбы. Сколько было возможно, люди выходили на улицы и протестовали.

Мирные жители города останавливали танки голыми руками и даже однажды оседлали один из них, украсив его украинским флагом. Им уже пришлось пережить много страшных вещей, о которых всему миру еще предстоит услышать и увидеть в будущем.

Однако то, что они продолжают держаться, уже заслуживает безмерного уважения, как пример еще одного из величайших героических поступков украинцев.

Они ночевали в подземках и подвалах, где придется, а еды хватало всего на день. Такова была жизнь бездомных людей и до полномасштабной войны.

Однако это не сделало их другими и когда возник вопрос защиты своего государства, без лишних мыслей пошли помогать. Кто-то отправился в терроборону, а некоторые пошли волонтерить, доказывая миру – куда бы жизнь не завела украинца, тот всегда найдет в себе силы помочь другим.

Украинские пенсионеры

Конечно, просто невозможно перечислить каждого, кто сделал что-то обычное в своем понимании и необычайное с точки зрения мира. Однако, как можно не вспомнить замечательных украинских пенсионеров, которые не боялись отдавать последнее на нужды ВСУ?

Например, на Буковине, 82-летний Николай Шевчук отдал все свои сбережения в поддержку украинской армии. Мужчина никогда не был безразличен к судьбе страны, поэтому в такое непростое время решил, что может сделать что-то большее для своей Родины.

А 94-летняя Мария хоть и не собирала всю жизнь деньги, но решила, что может все равно помочь Украине, потому отдала почти всю пенсию на нужды ВСУ.

От нее не отстает ее 84-летний тезка из Балты Одесской области, которая пережила гетто, решила отдать пенсию на украинскую армию. Она мало чего помнит о своем довоенном детстве, но сделала все возможное, чтобы у детей оно было после войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменился Владимир Зеленский за 100 дней войны.