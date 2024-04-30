Военные хронически истощены. Как вопрос демобилизации рассматривают командиры и родственники защитников

Верховная Рада приняла закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, тем временем из текста убрали норму о демобилизации военных через 36 месяцев службы. Потребность в ротации очевидна, но есть много сторонников мнения, что до окончания войны демобилизация может иметь свои негативные последствия для фронта.

Военные теряют надежду на возвращение: при каких условиях произойдет демобилизация

Военные на фронте хронически истощены и нуждаются в замене. Говорят, когда приезжают в Киев, их благодарят, но намекают возвращаться на фронт. После того как из закона о мобилизации убрали нормы демобилизации, военные потеряли надежду на возвращение домой.

Когда государство не находит ответа на эти вопросы, я по своему подразделению могу сказать, начинаются “песни” — списание, ВЛК, поиск родственников с инвалидностью, чтобы просто уйти из ВСУ, — говорит военный Егор Фирсов.

Родственники защитников выступают за предельные сроки службы. Уверены, это смотивирует и нынешних военных, и будущих.

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Единственная возможность защитить свою семью — в составе Сил обороны. Двери наших домов начинаются с линии боевого столкновения, — говорит командир батальона ударных БпАК Ахиллес 92 ОШБ Юрий Федоренко.

Как только наберется нужное количество людей, бригады смогут чаще проводить ротацию, уменьшить время нахождения подразделений на переднем крае, нагрузку на отдельного бойца, убежден командир 93-й бригады Холодный Яр Павел Палиса.

Я против демобилизации до завершения войны. Люди, находящиеся сейчас в строю длительное время, они главные носители боевого опыта. После 36 месяцев можно считать, что будущее, за которое мы боремся, наступило? Нет.

Раньше мы рассказывали, что говорят военные о службе годами без демобилизации.

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