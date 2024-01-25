Протести спалахнули з новою силою? Чому страйкують польські фермери та як це вплине на Україну

Після нещодавнього візиту польського прем’єра Дональда Туска до Києва, здавалося, що Україна перегорнула попередню сторінку українсько-польських стосунків. Особливо у сільськогосподарській сфері.

Але 24 січня польський фермери оголосили про початок великої польської акції протесту проти звичайного ж ввезення в Польщу сільськогосподарських товарів з третіх країн. Тобто з країн не Євросоюзу. Під це поняття підпадає й Україна.

Міністр аграрної політики та промисловості України Микола Сольський в ефірі марафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про відновлення страйків польських фермерів на кордонах.

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Ми знали про цю акцію ще минулого тижня. Поляки її анонсували. Мене попереджав польський міністр на зустрічі. Це не якась несподіванка, не унікальна подія, яка має відношення тільки до Польщі. Страйки протягом останніх двох тижнів були в багатьох країнах Європи.

Тому нам дуже важливо не асоціювати це насамперед з Україною, тому що це має трошки інше підґрунтя.

Наприклад у Румунії фермери по черзі страйкували на кордонах всіх країн. Потім були в них 14 вимог, які вони відправили до румунського уряду. І жодна з цих вимог непряму не пов’язана з вимогами до України. Вимоги були пов’язані з транспортом, сертифікацією, пересуванням всередині країни, перерозподілу дотацій.

У Німеччині, наприклад, теж був великий набір вимог фермерів. Вони були пов’язані з новими правилами, як мають вирощуватись певні види тварин.

На мій погляд, коли ці протести стали глобальними, вони вже не через Україну, а через інші країни. Тому ми повинні до цих мітингів ставитися із розумінням.

Знову ж таки страйк в Польщі — внутрішній. Інші мітинги — це теж внутрішньоєвропейські процеси, які відбуваються дуже часто.

Та щоб не мати проблем на кордоні, потрібно знати, що можна провозити з України до Польщі. Читай перелік за посиланням.

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