Світ

Протести спалахнули з новою силою? Чому страйкують польські фермери та як це вплине на Україну

Даніела Долотова, журналістка сайту 25 Січня 2024, 22:00

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