Історія про участь або неучасть російських та білоруських спортсменів під нейтральними прапорами на цьогорічній Олімпіаді в Парижі все ще не завершена. Міжнародний Олімпійський Комітет вирішив, що їм можна виступати під нейтральними прапорами.

Але попри це з’явилася інформація, що цих спортсменів все одно має додатково перевірити певна незалежна комісія. Це потрібно щоб встановити, чи можуть вони отримати допуск до змагань.

Чи допустять росіян на Олімпійські ігри 2024

Президент Національного Олімпійського Комітету України Вадим Гутцайт пояснив, що додаткова перевірка російських і білоруських спортсменів полягає в тому, що їх будуть перевіряти міжнародні федерації при наданні ліцензій.

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Вадим Гутцайт зазначив, що вже багатьом федераціям надіслано інформацію про підтримку російськими спортсменами війни в Україні. Крім того, МОК створить спеціальну комісію для перевірки спортсменів, яких рекомендуватимуть міжнародні федерації.

Президент НОК надіслав лист з запитом про деталі створення комісії та запропонував включити українських представників до її складу, щоб вони могли слідкувати за процесом перевірки.

Також Гутцайт повідомив, що в лютому відбудеться Чемпіонат світу з водних видів спорту. Спортсмени з Росії відмовилися виступати на цих змаганнях, що повністю позбавляє їх шансів потрапити на Олімпійські ігри.

Це свідчить про те, що в багатьох видах спорту російських спортсменів ще не допущено, і є сподівання, що їх і надалі не допустять до участі.

Окрім того, за словами Президента НОК, з боку російських спортсменів є багато тих, хто не бажає брати участь під нейтральним прапором без національної символіки.

Загалом, якщо раніше на попередніх Олімпійських іграх від Росії їздило 300-350 спортсменів, то нині їх не більше, ніж 50.

Раніше ми розповідали, як МОК допустив росіян і білорусів до Олімпійських ігор у 2024 році.

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