Надію на Надєждіна у росіян забрали — у РФ на вибори не пустили єдиного “неслухняного” кандидата

Центрвиборчком Росії прогнозовано відмовився реєструвати кандидатом у президенти Бориса Надєждіна — єдиного кандидата, який відкрито виступив проти війни з Україною. Члени ЦВК заявили, у підписах на його підтримку нібито виявлено понад 5% недостовірних і недійсних. А це, згідно із законом, підстава для відмови у реєстрації.

Вибори президента Росії: Бориса Надєждіна зняли зі списку кандидатів

Насправді ж, головна причина — Надєждін несподівано для Кремля отримав велику підтримку виборців і міг би скласти Путіну серйозну конкуренцію. Тому і цього разу дива не сталося. Усі члени ЦВК одностайно відмовили йому у реєстрації.

Відтак у російських бюлетенях на виборах буде лише чотири прізвища: Путін, Слуцький, Харитонов, Даванков. У жодного з них немає такої підтримки, як була в Надєждіна.

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Борис Надєждін вважає себе опозиційним та антивоєнним кандидатом. ЦВК, намагаючись догодити Кремлю, визнав недійсними понад 9 тис. підписів. Прискіпувалися до пропущених літер і чи не до ком.

Серед підписантів нібито виявили “мертві душі”.

Під час своєї кампанії Надєждін через антивоєнну позицію перетворився з маловідомого кандидата на людину з масовою підтримкою. Усі інші кандидати можуть набрати не більш як 3%, та і вони бояться відповідати на питання, що робитимуть з війною у випадку перемоги на виборах.

Боротися за себе Борис Надєждін не збирається. Спробує лише оскаржити рішення ЦВК через суд. Тому на виборах у Росії не буде жодного антивоєнного кандидата.

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