Предельный возраст призывников в Украине: читай, когда не берут в армию даже во время мобилизации

С 24 февраля в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Однако для разных категорий военнослужащих действует разный предельный срок пребывания на службе.
Это регулируется законом О воинской обязанности и военной службе. Читай, в каком возрасте не берут в армию даже во время мобилизации.
Согласно статье 22 главы Прохождение военной службы, предельный возраст пребывания на военной службе составляет:
Впрочем, служба военных, достигших предельного возраста, может быть продлена еще на пять лет на добровольной основе. Для этого нужно иметь высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы в занимаемой должности и пройти военно-врачебную комиссию.
Некоторые жалуются на то, что повестки вручают на улицах. Законно ли это во время войны? Читай, что нужно знать, чтобы мобилизация прошла согласно закону.
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