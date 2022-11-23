Предельный возраст призывников в Украине: читай, когда не берут в армию даже во время мобилизации

С 24 февраля в Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Однако для разных категорий военнослужащих действует разный предельный срок пребывания на службе.

Это регулируется законом О воинской обязанности и военной службе. Читай, в каком возрасте не берут в армию даже во время мобилизации.

В каком возрасте не берут в армию

Согласно статье 22 главы Прохождение военной службы, предельный возраст пребывания на военной службе составляет:

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45 лет — для солдат-контрактников рядового, младшего сержантского и старшинского состава, а также военнослужащих младшего офицерского состава;

— для солдат-контрактников рядового, младшего сержантского и старшинского состава, а также военнослужащих младшего офицерского состава; 50 лет — для армейцев старшего сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, а также майоров (капитанов третьего ранга) и подполковников (капитанов второго ранга);

— для армейцев старшего сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, а также майоров (капитанов третьего ранга) и подполковников (капитанов второго ранга); 55 лет — для контрактников высшего сержантского и старшинского состава, а также полковников (капитанов первого ранга);

— для контрактников высшего сержантского и старшинского состава, а также полковников (капитанов первого ранга); 60 лет — для солдат высшего офицерского состава, а также военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, служащих во время военного положения;

— для солдат высшего офицерского состава, а также военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, служащих во время военного положения; 65 лет — для армейцев высшего офицерского состава во время особого периода.

Впрочем, служба военных, достигших предельного возраста, может быть продлена еще на пять лет на добровольной основе. Для этого нужно иметь высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы в занимаемой должности и пройти военно-врачебную комиссию.

Некоторые жалуются на то, что повестки вручают на улицах. Законно ли это во время войны? Читай, что нужно знать, чтобы мобилизация прошла согласно закону.

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