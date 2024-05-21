Больше половины от общего количества! Женщины открыли рекордное количество ФЛП в Украине за 2024 год

59% из всех новых ФЛП в Украине за 2024 год открыли женщины. Это самый высокий показатель за последние годы, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на информацию из Единого государственного реестра.

Больше всего ФЛП в 2024 году открыли женщины

По данным статистики, 43 554 ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины. Это больше половины от общего количества за первый квартал года. Количество мужчин, открывших собственное дело за то же время, составило 30 496.

Чаще всего женщины открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг. Мужчины выбирают компьютерное программирование и оптовую торговлю.

Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь открытых ФЛП.

Согласно данным, количество женщин, регистрируемых как ФЛП, ежегодно растет с 2020 года. К примеру, в 1 квартале 2021 года из всех зарегистрированных физических лиц-предпринимателей 51% составили женщины.

В 2022 году за аналогичный период женщин, начавших бизнес, было 50,5%. А в 2023 — 51,9%. В этом году разница с прошлым годом составляет почти 8%.

Даже во времена гендерного равенства женщинам все еще сложно создавать и вести свой бизнес. Но количество бизнес-вумен в Украине ежегодно растет. Ранее мы рассказывали о том, с какими стереотипами чаще всего сталкиваются руководительницы украинских бизнесов.

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