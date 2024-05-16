Чем подкормить капусту для крупных головок: удобрения с дрожжами, йодом и другие экологичные рецепты

Это только кажется, что вырастить капусту — просто. На самом же деле она довольно капризна и требует к себе особого, заботливого подхода и незаурядных знаний. К примеру, овощ может “лениться” и не формировать головки. Как здесь быть? Чем подкормить капусту для завязывания больших головок?

Сначала немного теории: кочаны капусты завязываются примерно через два месяца после посадки, когда сформированы более 10 листьев. Ранние сорта формируют головки уже в июле, поздние — во второй половине лета и начале осени.

Чтобы урожай тебя порадовал, важно не пропустить удачный для подкормки (и других агротехнических процедур) момент.

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Почему не завязываются кочаны капусты и как стимулировать их рост

Сразу попробуем разобраться, можно ли исправить ошибки посадки и ухода, которые мешают росту головок. Таких ошибок может быть несколько:

неудачно выбранное место — в тени, а не на солнце;

кислый грунт — его можно “исправить”, добавив золу или доломитовую муку;

неправильные предшественники — после тыквы или других крестоцветных; капусту нужно сажать после бобовых, пасленовых, лука;

загущенные посадки — для ранних сортов расстояние между рядами должно быть 50 см, для средних и поздних — 70 см;

недостаточный полив — летом нужно поливать так, чтобы земля промокала на 30-40 см вглубь;

чрезмерная жара — чтобы предотвратить лишнее испарение воды из земли в жару, грунт на грядке нужно замульчировать;

недостаточная подкормка.

Если ликвидировать последствия неправильного ухода за культурой, дело точно пойдет на лад. А вот о качественной подкормке поговорим дальше.

Чем подкормить капусту для завязывания кочанов: народные средства

Народные средства подкормки экологичны и хорошо активируют обменные процессы в растении, способствуя завязыванию головок. Они ускоряют рост капусты.

Тебе пригодятся обычный йод, борная кислота, дрожжи, а также органические удобрения, например куриный помет или перегной. Но и их важно не передозировать.

Йод: в ведре воды (10 литров) разведи 40 капель настойки йода (5%) и полей раствором капусту из расчета: литр подкормки под одно растение. Борная кислота: разведи в небольшом количестве воды 2 г борной кислоты, добавь 10 литров воды. Опрыскивай растения утром или в пасмурную погоду, чтобы не было ожогов. Дрожжи: 100 г дрожжей разотри с 50 г сахара. Добавь 0,5 литра воды, оставь на три часа. Долей еще 10 литров воды и перемешай. Литровую банку раствора разведи в ведре воды и поливай капусту. Увидишь, как кочаны пойдут в активный рост уже через неделю. Куриный помет: литровую банку помета залей ведром воды и поставь в теплое место для брожения. Через 5-6 дней удобрение готово. Литровую банку раствора разведи в 10 литрах воды, поливай. Навоз и зола: в ведре воды разведи 0,5 л свежего навоза и 40 г древесной золы. Оставь на несколько дней, чтобы из раствора выветрился лишний аммиак. Перед подкормкой сначала обильно полей грядку. Затем под каждый куст вылей по 1 стакану раствора.

Для хорошего устойчивого эффекта и активного роста, грядки с капустой следует подкормить народными средствами 2-3 раза. Можно чередовать минеральные удобрения с органикой. Но помни: первую подкормку органикой следует проводить не раньше, чем через две недели после внесения мочевины.

Какими минеральными удобрениями подкормить капусту для крупных головок

В фазе 10 листьев капусту можно подкормить минеральными удобрениями. Или их смесью с органикой.

Для подкормки выбери один из следующих вариантов:

мочевина (30 г на каждые 10 л воды);

нитрофоска (50 г вещества на 10 л воды).

При такой подкормке каждому растению требуется 1 литр жидкости.

Через две недели снова подкорми капусту, теперь уже фосфорно-калийными удобрениями. Или совмещай органику и минеральные комплексы. Популярные смеси:

к концентрированному раствору коровяка добавь 30 г суперфосфата и 15 г микроудобрений, доведи общий объем до 10 л;

раствори в отдельных емкостях 50 г суперфосфата и 15 г микроудобрений, смешай в 10-литровой емкости;

концентрированный раствор коровяка смешай с раствором суперфосфата (25 г) и калийного удобрения (5 г).

Если ты решишь, что этих подкормок недостаточно, и головки капусты не набрали нужный вес, через три недели еще раз подкорми удобрениями с калием и фосфором.

Если наши советы, чем прикормить капусту для больших головок, были для тебя полезны, заглядывай на Вікна еще!

Раньше мы рассказывали, когда сеять позднюю капусту на рассаду.

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