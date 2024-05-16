Чем подкормить капусту для крупных головок: удобрения с дрожжами, йодом и другие экологичные рецепты

Это только кажется, что вырастить капусту — просто. На самом же деле она довольно капризна и требует к себе особого, заботливого подхода и незаурядных знаний. К примеру, овощ может “лениться” и не формировать головки. Как здесь быть? Чем подкормить капусту для завязывания больших головок?
Сначала немного теории: кочаны капусты завязываются примерно через два месяца после посадки, когда сформированы более 10 листьев. Ранние сорта формируют головки уже в июле, поздние — во второй половине лета и начале осени.
Чтобы урожай тебя порадовал, важно не пропустить удачный для подкормки (и других агротехнических процедур) момент.
Сразу попробуем разобраться, можно ли исправить ошибки посадки и ухода, которые мешают росту головок. Таких ошибок может быть несколько:
Если ликвидировать последствия неправильного ухода за культурой, дело точно пойдет на лад. А вот о качественной подкормке поговорим дальше.
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Народные средства подкормки экологичны и хорошо активируют обменные процессы в растении, способствуя завязыванию головок. Они ускоряют рост капусты.
Тебе пригодятся обычный йод, борная кислота, дрожжи, а также органические удобрения, например куриный помет или перегной. Но и их важно не передозировать.
Для хорошего устойчивого эффекта и активного роста, грядки с капустой следует подкормить народными средствами 2-3 раза. Можно чередовать минеральные удобрения с органикой. Но помни: первую подкормку органикой следует проводить не раньше, чем через две недели после внесения мочевины.
В фазе 10 листьев капусту можно подкормить минеральными удобрениями. Или их смесью с органикой.
Для подкормки выбери один из следующих вариантов:
При такой подкормке каждому растению требуется 1 литр жидкости.
Через две недели снова подкорми капусту, теперь уже фосфорно-калийными удобрениями. Или совмещай органику и минеральные комплексы. Популярные смеси:
Если ты решишь, что этих подкормок недостаточно, и головки капусты не набрали нужный вес, через три недели еще раз подкорми удобрениями с калием и фосфором.
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Раньше мы рассказывали, когда сеять позднюю капусту на рассаду.
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