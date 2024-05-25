Как выбрать правильный шампунь и уходовые средства за волосами — советы трихологов

Кожа головы нуждается в таком же качественном и комплексном уходе, как и кожа лица. Но на полках магазинов столько уходовых средств, что часто мы теряемся, какие именно выбрать. Широкий выбор шампуней, кондиционеров, масок, масел, скрабов — но действительно ли все из этого нам необходимо?

Українська правда. Життя вместе с трихологами Софией Малеш, Денисом Прокоповичем и Кузьмой Хобзеем ответила на вопрос, как выбрать шампунь и другие средства для волос и кожи головы, почему выпадают волосы и как должен отличаться уход в разные сезоны.

Как выбрать шампунь и на что обратить внимание

При выборе шампуня трихологи советуют обратить внимание на состав, а именно на наличие силикона.

Но как осознать, что шампунь без силиконов? Для этого следует взглянуть на этикетку и найти там вещества siloxane и methicone. Ингредиенты на основе силикона имеют окончание: -cone, -xane, -conol или -silane.

Но не все эти составляющие все равно работают. Наиболее распространены силиконы амодиметикон и диметикон, которые могут чрезмерно отягощать волосы и плохо смываться.

Длительное использование средств с этими компонентами может привести к тому, что волосы станут ломкими, а кожа головы сухой. Более легким для волос является силикон циклометикон. Он растворяется в воде, потому его проще смывать.

Также врачи не рекомендуют выбирать шампуни на основе сразу нескольких разных масел. Основание шампуня должно состоять из моющего основания и питательных компонентов.

После открытия упаковки хранить шампунь трихологи советуют не дольше 12 месяцев при температуре от 4 до 25°C.

Чем шампуни отличаются друг от друга

Хотя рынок наполняется разными шампунями — жидкими, сухими, твердыми и безсульфатными, — трихологи утверждают, что не каждый из них подойдет любому типу волос.

По словам Софии Малеш, сухой шампунь скорее является “сос-помощью”, ведь он абсорбирует кожное сало и остается на волосах.

— Накопление кожного сала может стать источником питания бактерий и грибков. Чтобы смыть сухой шампунь используйте сначала пилинг, а затем — шампунь для более глубокой очистки, — советует врач.

Твердый шампунь — это концентрат, преимущественно состоящий из поверхностно-активных веществ (ПАВ), образующих пену. В отличие от жидких, твердые шампуни обычно не содержат воды и консервантов.

Чем жестче шампунь, тем больше там активных компонентов, которые могут пересушивать кожу. Поэтому их рекомендуют людям с жирным типом кожи головы как шампунь для глубокого очищения.

Сульфаты — это соли серной кислоты, которые очищают волосы от грязи и кожного сала и образуют пену. К тому же сульфаты могут лишать волосы природного жира и влаги, делая их более ломкими, вялыми и склонными к посеченности.

А вот безсульфатные шампуни могут использовать только дети в пубертатный период и женщины в постменопаузе при условии сухости кожи головы. Они не смогут вымыть кожное сало, потому что очень густые и нуждаются в моющих компонентах, а сульфаты это и есть моющие компоненты.

Кузьма Хобзей сравнивает шампуни с автомобилями:

— Есть малолитражные, есть внедорожники, скоростные и т.д. С шампунями так же — одни будут более деликатно очищать кожу, другие наоборот — более агрессивны. Сульфаты могут быть эффективны, если в составе также будут вспомогательные вещества. Поэтому факт наличия сульфатов в шампуне не означает, что он плохой.

В общем трихологи советуют иметь дома два шампуня:

один для ежедневного использования, который будет соответствовать типу кожи;

другой должен соответствовать состоянию волос и быть предназначен для глубокой очистки. Им рекомендуется пользоваться раз в неделю.

При мытье достаточно наносить шампунь дважды. Сначала для снятия пыли и грязи, а второй раз — для очищения кожи головы от ороговевших клеток и остатков кожного сала.

Почему нужно использовать маску для волос и другие средства

По способу действия средства для длины волос делят на смываемые, несмываемые и отшелушивающие.

Иногда шампунь может привести к сухости по длине волоса. Чем ближе к коже головы, тем больше кожного сала на волосах — а потому чем длиннее волосы, тем более сухими будут их концы.

Поэтому для того, чтобы волосы не были пересушенными, используют смывающие средства. К ним относятся маски, кондиционеры и бальзамы. Наносят их на две трети длины.

По словам трихологов, бальзам питает, увлажняет, придает блеск и эластичность волосам. Но действует не так глубоко, как маска, поэтому для сильно поврежденных волос он не очень подходит.

Кондиционер защищает волосы от внешних повреждений, закрывает и приглаживает кутикулу, благодаря чему влага в волосе задерживается дольше. Это способствует тому, что волосы становятся гладкими и блестящими. А еще волосы становятся более послушными и легче расчесываются.

В зависимости от состояния волос, кондиционером, маской или бальзамом можно пользоваться один раз или два раза в неделю.

Но основная задача этих средств — это восстановить водный баланс, pH волос — степень кислотности или щелочности. Поскольку некоторые шампуни, в частности сульфатные, иногда могут смещать эту величину в щелочную сторону, тем самым открывать чешуйки на поверхности волоса.

— В общем, функционал этих трех средств фактически одинаковый. Отличие только в концентрации некоторых составляющих — где-то больше одних, где-то других, — говорит Кузьма Хобзей.

Поскольку волосы имеют более кислую среду, то оптимальным показателем pH для бальзама или ополаскивателя будет 4,0-4,5. Низший pH может привести к шелушению кожи и раздражению.

Если у человека короткие волосы и шампунь не пересушивают ни их, ни кожу головы, то можно использовать один шампунь.

Если волосы длиннее — 30-40 см, то следует использовать бальзам, кондиционер, иногда маску, чтобы облегчить расчесывание и уменьшить сухость. Можно добавить несмываемые средства.

Несмываемые и отшелушивающие средства — что это и для этого их использовать

Среди несмываемых средств выделяют солнцезащитные средства, косметические масла, молочко и флюиды.

Трихологи рекомендуют использовать кокосовое масло авокадо или масла на основе орехов, в частности макадами, миндаля или грецкого.

При выборе несмываемого средства следует обратить внимание на состав, чтобы там не было водонерастворимых силиконов. Накопление этих компонентов приводит к тому, что волосы становятся ломкими.

Особое внимание питательным смывающим и не смывающим средствам трихологи советуют уделять в летний и зимний периоды.

К отшелушивающим средствам относятся кислоты и скрабы, которыми выполняют пилинг кожи головы — процедуру, во время которой удаляются старые ороговевшие клетки.

Пилинг регулирует секрецию кожного сала, предотвращает рост бактерий и снижает риск закупоривания волосяных фолликулов и, как следствие, выпадения волос.

Но пилинги не следует использовать во время каждого мытья головы. Достаточно нанести его один или два раза в течение недели на грязную кожу головы перед мытьем.

— Говоря о пилинге, мы обычно говорим о каких-то кислотах или солевом растворе, — то, что химически растворяет ороговевшие клетки, очищая нашу кожу. Не полезны абразивные солевые частицы, то есть твердые вещества, с острыми углами, поскольку они будут повреждать кожу головы, а не очищать ее, — объясняет София Малеш.

Сходные компоненты может содержать скраб. Он отшелушивает отмершие клетки кожи, когда человек наносит его на голову с помощью механических движений.

— Если человек лечится и, например, раз в месяц есть необходимость снимать ороговевшие клетки с поверхности кожи головы, то выбирайте абсорбирующие ферментные пилинги и скрабы, которые будут всасывать излишки кожного сала и омертвевшие клетки кожи головы, — добавляет Денис Прокопович.

А Кузьма Хобзей говорит, что скраб и пилинг может подойти людям, пользующимся натуральными шампунями, ведь в своем составе они не имеют агрессивных веществ и при частом использовании могут скапливаться на коже головы.

Но есть и отрицательные последствия пилинга. В частности после их использования может возникать контактный дерматит кожи головы. Но если знать, как правильно выбрать шампунь, то пилингу не придется использовать. Ведь шампунь очищает кожу головы на достаточном уровне.

Как ухаживать за волосами в разное время года

Уход в летний и зимний период отличается минимально — в обоих случаях волосы нуждаются в увлажнении. Летом волосы могут пересыхать в результате пересыхания на солнце, а зимой — из-за мороза.

При низкой температуре капилляры сужаются и волосяные луковицы получают меньше питательных веществ. Это влияет на скорость роста и толщину волос.

В зимний период вредны резкие перепады температуры, ведь это влияет на функциональность сальной железы.

— Она начинает более активно работать, потому и говорят, что в зимний период кожа становится жирнее обычного, — говорит София Малеш.

Предохранителем такой ситуации является шапка, которая сохранит кожу головы в тепле на улице, а в помещении снизит перепад температуры.

Ветер и мороз могут привести к ломкости и тусклости волос. Не следует прятать его под одежду, ведь оно будет тереться друг о друга и ткань. Лучше собрать волосы в прическу — легкую косу или пучок.

Также трихологи советуют на зиму выбирать более жирные средства по уходу, в частности, сменить кондиционер на маску.

На лето количество увлажняющих средств можно урезать. Есть смысл использовать солнцезащитное средство как для длинных, так и для коротких волос.

А для лысеющих мужчин врачи советуют защищать кожу головы, поскольку ультрафиолет не только вызывает загар и повреждает стержень волос, но и способствует старению кожи.

А подробнее о сухом шампуне и когда его лучше использовать мы рассказывали в нашем материале.

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