Переход на зимнее время. Когда нужно перевести часы?

В течение десятилетий украинцы переводят свои часы осенью и весной. Уже совсем скоро нам опять нужно будет перевести часы на час назад.

Когда именно переводить часы на зимнее время в 2022 году, читай в материале.

Когда нужно переводить часы: переход на зимнее время 2022

Через пару недель, 30 октября, в 4 часа утра украинцы переведут часы на час назад.

Если твой телефон подключен к интернету, часы на нем могут перевестись автоматически. Однако, проснувшись 30 октября, первым делом убедись, правильное ли время на всех твоих устройствах.

В Европе также продолжают переводить часы, а в мире этот метод используют почти 80 стран.

Много лет подряд Еврокомиссия думает над тем, чтобы отменить перевод стрелок весной и осенью.

В этом вопросе наша страна прислушивается к Европе, но политики не могут прийти к единому мнению. Год назад законопроект о переводе часов не был принят в Раде. Поэтому вопрос о времени так и остается открытым.

Многим людям перевод часов упрощает жизнь, поэтому украинцы с нетерпением ждут, когда уже можно будет перевести часы.

Осенью этот процесс приносит радость, ведь можно поспать на час дольше. Весной наоборот приходится вставать раньше из-за перевода часов на летнее время.

Для того чтобы твой организм адаптировался под новое время, советуем следовать некоторым рекомендациям:

За неделю до перевода часов постарайся нормализовать свой сон.

Также не лишним будет отдых. Побольше гуляй на свежем воздухе и проводи время так, как тебе нравится.

Постарайся оградить себя от сильного стресса.

Следи за своим питанием. Полезная и вкусная еда принесет тебе не меньше пользы, чем хороший сон.

А еще можешь обратить внимание на дыхательные практики, медитацию и йогу. Кстати, если хочешь начать знакомство с йогой, но не знаешь, с чего начать, ищи в нашем материале советы для начинающих.

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