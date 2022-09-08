Переход на зимнее время. Когда нужно перевести часы?

В течение десятилетий украинцы переводят свои часы осенью и весной. Уже совсем скоро нам опять нужно будет перевести часы на час назад.
Когда именно переводить часы на зимнее время в 2022 году, читай в материале.
Через пару недель, 30 октября, в 4 часа утра украинцы переведут часы на час назад.
Если твой телефон подключен к интернету, часы на нем могут перевестись автоматически. Однако, проснувшись 30 октября, первым делом убедись, правильное ли время на всех твоих устройствах.
В Европе также продолжают переводить часы, а в мире этот метод используют почти 80 стран.
Много лет подряд Еврокомиссия думает над тем, чтобы отменить перевод стрелок весной и осенью.
В этом вопросе наша страна прислушивается к Европе, но политики не могут прийти к единому мнению. Год назад законопроект о переводе часов не был принят в Раде. Поэтому вопрос о времени так и остается открытым.
Многим людям перевод часов упрощает жизнь, поэтому украинцы с нетерпением ждут, когда уже можно будет перевести часы.
Осенью этот процесс приносит радость, ведь можно поспать на час дольше. Весной наоборот приходится вставать раньше из-за перевода часов на летнее время.
Для того чтобы твой организм адаптировался под новое время, советуем следовать некоторым рекомендациям:
А еще можешь обратить внимание на дыхательные практики, медитацию и йогу. Кстати, если хочешь начать знакомство с йогой, но не знаешь, с чего начать, ищи в нашем материале советы для начинающих.
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