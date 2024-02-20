Сейчас переломный момент, как и 10 лет назад: участники Революции достоинства и родные погибших о событиях тех дней

Десять лет назад Украина переживала вторую серьезную революцию за время своей независимости. Эти дни стали самыми трагическими, но и наиболее определяющими для будущего Украины.

В Киеве 18 февраля почтили память Небесной сотни в Крепостном переулке и в Мариинском парке. В центре города собрались участники Революции достоинства и родственники павших.

Десятая годовщина Революции достоинства: чествование Небесной сотни

Героев Небесной сотни почтили на месте, где они погибли десять лет назад. Военнослужащий Андрей Чайка очень хорошо помнит события 2014 года. Он в составе 9 сотни Майдана в восемь утра вместе с другими пошел мирным шествием к Верховной Раде. Там их ждали Антимайдан и Беркут.

Началось избиение. Все переросло в бойню. Людей здесь убивали, вывозили, вспоминает мужчина. Говорит, что один человек погиб от выстрела в лицо.

Вместе с участниками революции достоинства пришли и родственники погибших. Тамара — погибшего героя Виктора Швеца — возглавляет общественную организацию Объединения семей Небесной сотни и активистов Революции достоинства. По ее словам, их главная претензия — то, что все виновные в гибели евромайдановцов так и не наказаны.

— Многие сейчас привлечены вроде бы к ответственности, но десятая годовщина… Во вторник (20 февраля 2024 — ред.) истечет срок по рассмотрению дел. Дела, не имеющие особо тяжелых последствий, просто закроют, — говорит Тамара Швец.

Участники Революции достоинства, большинство из которых пошли защищать Украину в 2014 году, убеждены, что, несмотря на все сложности, украинцы должны сплотиться и вместе защищать наше государство. Как и десять лет назад, ситуация очень сложная, но должны сделать все ради будущего.

— Сейчас у нас переломный момент, когда Америка и Европа устали, но нам тоже нужно дать бой. Не только западным оружием, главное — это наше общество, которое должно объединиться, — говорит военный Константин с позывным Гарт.

В Украине было две масштабные революции, в их честь основали День Достоинства и Свободы. Ранее мы подробнее рассказывали об этом празднике.

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